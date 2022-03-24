PChome 24h購物的日本PUSH!地震防災包，原價4600元，6月15日前特價2600元。（PChome 24h購物提供）

momo購物網的金德恩9合1防災急救應急避難包，市價4599元，特價2231元。（momo購物網提供）

最近地震頻頻發生，加上昨（23日）凌晨發生全台有感、最高達6.6級強震，讓全台不少人都被緊急警報嚇醒，隨後又發生了40多起餘震，地震測報中心主任陳國昌也表示，從近期國內的地震規模和世界各地也發生不少起地震判斷，懷疑地震活躍期開始上升，更指出「3天內不排除再有規模5以上餘震」，讓不少民眾都開始紛紛購入防災包、食物等避難用品，各大電商上的也即時反映了民眾的防災需求。

樂天市場上日本代購空運 IRIS OHYAMA BS242 防災地震包 2人用，原價6428元，特價6042元。（樂天市場提供）

遠傳friDay購物的WIDE VIEW戶外多功能防災防震工具組，原價1190元，特價990元。（遠傳friDay購物提供）

蝦皮購物就觀察到，今年2月起急救包、防災頭套、地震防震支架、急救毯、緊急照明燈等地震相關商品，需求量較去年同期成長約1倍以外，近期連耐久放並能迅速補充能量的乾糧也熱銷，另因地震恐導致管線破裂、引起火災，在昨日地震後，逃生面罩的頁面瀏覽量更比前日增加近7倍。PChome 24h購物上也受帶動，站上地震包及逃難用品近一周銷量較上周近翻倍成長。Yahoo奇摩購物上地震、防災關鍵字的單日搜尋量也成長最高逾5倍，當中哨子、手電筒就成熱銷品項。

PChome 24h購物的地震颱風救命寶，原價1250元，特價980元。（PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩購物中心的手搖充電緊急照明防災手電筒收音機，999元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

蝦皮購物的防災專家防煙面罩，原價350元，優惠價270元。（蝦皮購物提供）

momo購物網就表示，站上避難包的買氣在昨日的地震後，就即時比前天成長近3倍，當中以防護、呼救、逃生等物品為消費者重點關注之防災避難包必備項目。樂天市場觀察發現，自昨凌晨開始，地震包、防災用品等關鍵字搜尋量，就較前一周成長近1倍，遠傳friDay購物上的防災用品銷售，也在單日間瞬間成長至少約50%，以急救包、防災組與手電筒、頭套等品項最熱門，因此站上也立馬成立了「地震防災專區」。

蝦皮購物的果果堅果 脆米蛋白棒盒裝，原價900元，優惠價499元。（蝦皮購物提供）

樂天市場上小福部屋的日本Satake魔法米飯綜合12種，原價3310元，特價2370元。（樂天市場提供）

假如市民仍是不清楚防災包中需要什麼，或是最近的避難所在哪裡，消防署的「全民防災e點通」上也會有相關資訊，像緊急避難包就需放在玄關或隨手可得之處，裡面該備好乾糧、罐頭、真空速食食品等，如有嬰兒或寵物，也應備好相關必備用品，還有必備的飲用水、緊急藥物品，另外也需要準備現金、重要證件影本等，以防停電時無法提款或使用行動支付，同時緊急照明、禦寒物品及鞋子等也緊記要帶上，而且半年要檢查一次包中物品是否有過期等問題，才能準備好不時之需。