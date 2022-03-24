俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家領袖正聚集布魯塞爾，研擬對俄羅斯祭出更多制裁措施，國際油價攀升衝破120美元，衝擊美國股市3大指數昨日收跌，道瓊下跌448點，台股今日以下跌開出，開盤約1分鐘後跌103點，指數最低來到17628點。

電子權值股表現弱勢，台積電下跌4元，股價來到586元，聯電跌幅超過1%，股價來到53元，鴻海昨日宣布配息5.2元創新高，股價逆勢抗跌，目前在平盤105.5元附近震盪。

分析師表示，台股近6個交易日僅1個交易日收小黑，主要來自於美股強力帶動，不過近期成交值已有萎縮跡象，代表多方追價力道已近枯竭，加上短線乖離擴大，台股若可在半年線17579點之上稍作整理，技術面支撐可望更加穩固。

道瓊工業指數下跌448.96點或1.29%，以34358.50點作收。標準普爾指數下挫55.37點或1.23%，收在4456.24點。科技股那斯達克指數挫跌186.21點或1.32%，收13922.61點。費城半導體指數下跌85.53點或2.48%，收3360.32點。