外資近期大賣台積電持股，寫下史上最長的連18日賣超及最大賣超51.6萬張，引發台積電股價出現崩跌，引發立委質疑，外資一面發布報告看多台積電，但另一方面卻大賣台積電股票，兩面手法疑似有欺騙投資人的嫌疑，隨後金管會也點名9家外資，要求其繳交問券等書面資料進行說明，此事引發網友們熱烈討論，許多人狠虧金管會管太多，甚至有網友質疑是有重要人士被套牢，才會大動作展開調查，「出來喊才處理？背後不知道哪個有錢人被套吼」、「是不是哪個立委被套很大。」

數據顯示，從去年12月1日至今年3月21日期間有出具台積電報告，並遭到證交所券商輔導部查核的外資券商，包括大和國泰、台灣匯立、花旗環球、美林、高盛、野村、瑞銀、摩根士丹利及摩根大通等，且連續18日賣超期間，有11家外資券商賣超逾一萬張，賣超第一大券商為摩根士丹利的121,452張。

金管會要求被點名的外資繳交涵蓋6大問題的書面資料進行說明，問券圍繞在外資為何「邊喊進又邊偷賣」的狀況，內容包括外資是否有無自營部門？在受查期間有無大量或其他異常賣出台積電股票的狀況，並請說明賣出原因及依據為何；受查期間賣出台積電股票金額前五大的經紀部門客戶，並要說明該等客戶大量賣出之原因及其依據為何？又為何未參考研究報告之建議方向進行操作？

金管會大動作查外資是否玩「兩面手法」倒貨台積電，引起PTT論壇網友們熱烈討論，但許多人認為，此舉無濟於事，最終可能只會重重舉起，輕輕放下，「放利空消息偷偷買、反過來就沒事」、「自己沒有判斷能力嗎？人家喊就信…」、「金管會能幹點正事嗎？」、「看來以後板上喊多做空的都要被抓了」、「台灣不是自由市場嗎？」、「笑死，有重要人士被套齁」、「做給散戶看的，對外資不會有影響。」

儘管如此，還是有人認為，沒人說外資不能賣股，只是兩面手法很不可取，「又沒規定不能賣，但亂寫報告試圖影響股價不該查嗎？」、「這種太氾濫，本來就該查，專業機構專門放假消息，就跟假新聞一樣啊」、「研究員eps跟本益比都寫給你看了，過度樂觀有錯？」、「不對啊，為何只有台積電受到特別保護，每支股票都要依據文中原則檢視，才是公平原則。」