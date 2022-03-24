在23日凌晨發生的6.6級強震前，民眾都提早最多有15秒收到地震國家警報，讓大家都能有所準備，而目前根據中央氣象局地震速報的說明，強震即時警報並非地震預測，而是利用近震央少量地震訊號演算，提供距震央較遠地區預警，發布原則為「當偵測地震規模5.0以上，且預估震度達4級。」，而所在地預估震度達4級以上，即會接收到地震速報，不過此次也有不少民眾表示，因開啟靜音或勿擾模式時，國家警報就僅跳出文字通知與震動，其實這一切都與手機設定有關。

iPhone的iOS系統：在「設定」中進入「通知」的選項，拉到最底即會看到政府警示。（翻攝iPhone手機畫面）

iPhone的iOS系統：在「設定」中進入「通知」的選項，拉到最底即會看到政府警示。（翻攝iPhone手機畫面）

目前氣象局提供的災防告警細胞廣播系統（PWS）主要有「大雷雨即時訊息」、「地震速報」、「颱風強風告警」及「海嘯警報」4項，民眾只要在智慧型手機上打開設定即可，像iPhone的iOS系統，只要在「設定」中進入「通知」的選項，拉到最底即會看到政府警示，打開「警訊通知」、「緊急警報」、「每月測試用訊息」，即可在靜音或勿擾模式時，也能收到會播放警示聲的警報。

安卓系統手機因品牌眾多，因此各品牌的設定方式不一，若找不到緊急警示則可以搜尋功能尋找，輸入「緊急警示」等關鍵字，即能找到並打開警示。（翻攝三星手機畫面）

安卓系統手機因品牌眾多，因此各品牌的設定方式不一，若找不到緊急警示則可以搜尋功能尋找，輸入「緊急警示」等關鍵字，即能找到並打開警示。（翻攝三星手機畫面）

而安卓系統手機因品牌眾多，因此各品牌的設定方式不一，使用者可嘗試在「通知」裡尋找，或是進入「設定」後，打開搜尋功能，輸入像「緊急」、「緊急警示」等關鍵字，即能找到打開警示的功能，把警示選項打開，再設定成需要的震動，或警示音效的播放次數等，即能收到有聲音通知的警報，不怕再當國家邊緣人。