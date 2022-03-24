周三美股三大指數同步大跌逾1%，原油價格大漲再度引燃通膨憂慮，以及西方領導人開始齊聚於布魯塞爾，將規劃更多措施迫使俄羅斯停止在烏克蘭的戰爭。

★主要指數

道瓊指數收跌448.96點或1.29%，為34,358.5點。

標普500指數跌55.37點或1.23%，為4,456.24點。

那斯達克指數跌186.21點或1.32%，為13,922.6點。

費城半導體指數跌85.5點或2.48%，為3,360.3點。★消息

美國總統拜登周三啟程前往比利時，將出席在布魯塞爾召開的歐盟、北約組織（NATO）和七大工業國（G7）高峰會議，屆時將討論新的對俄制裁措施，可能包括禁止俄羅斯能源進口、將俄國逐出G20等。

俄羅斯總統普丁周三下令對於「不友善」國家，俄國天然氣將改以盧布結算。

美國國務卿布林肯宣布，在謹慎檢視所有資訊與可靠情資後，美方正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪。

美英兩國達成貿易協議，結束川普政府時期開打的關稅戰，美國同意撤銷對英國課徵的鋼鋁稅，英國則同意取消對威士忌、摩托車、菸草等美國進口商品徵收的報復性關稅。

裏海輸油管道（CPC）碼頭因風暴和惡劣氣候遭到破壞，周三全面停止原油出口，俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin警告，俄羅斯和哈薩克經由CPC管道從黑海出口的石油每日可能減少多達100萬桶，約占1%的全球石油產量。他並表示，碼頭維修可能需要長達兩個月時間。受此消息影響，周三紐約期油大漲5.66美元或4.78%，為每桶114.93美元。全球基準布蘭特期油收漲6.12美元或5.3%，為每桶121.6美元，漲破120美元大關。兩期油合約價雙雙創下3月8日以來的新高價。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三表示她對5月升息50個基點抱持開放態度，跟進美國央行其他決策官員的鷹派行列。

美國10年公債殖利率一度站上2.419%，創下2019年以來新高，惟尾盤回落至2.292%，下跌9.4基點。

★分析

Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca表示，這些地緣政治問題仍籠罩著市場，油價回升讓人們停下來重新思考當前局勢。俄羅斯問題需要解決辦法，否則市場將受到拖累。

Cresset Capital投資長Jack Ablin表示，市場還在努力尋找立足點，利率上揚將如何影響通膨、經濟和獲利增長本就難以評估，現在又加上了一場使石油供應受限的戰爭。

石油業顧問Andrew Lipow表示，裏海輸油管道（CPC）因惡劣氣候遭到破壞，使原本就因為西方制裁而減少供應的俄羅斯石油進一步受抑，此外，市場將持續關注歐盟是否將就禁運俄羅斯油氣達成共識。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股和公用事業股收高，分別上漲1.74%和0.17%。受美國債息回落影響，金融股大跌1.84%，表現最為疲弱，其次為醫療保健股跌1.77%、科技股跌1.50%。通訊服務股亦下挫1.25%。

★重磅股

重量級科技股僅蘋果和特斯拉收紅，終場分別上漲0.82%和0.52%。微軟跌1.50%、亞馬遜跌0.90%、谷歌母公司Alphabet跌1.14%、臉書母公司Meta跌1.47%、網飛跌2.20%。

晶片股全面下挫，英特爾跌0.25%，、超微跌0.75%、德儀跌1.79%、恩智浦跌2.22%、應用材料跌3.00%、高通跌3.01%、輝達跌3.36%、美光跌4.39%。

★焦點股

Photoshop軟體公司Adobe重挫9.3%，收在422.90美元，給市場帶來最大拖累。該公司本季營收獲利預測悲觀，並警告俄烏危機可能影響2022財年全年營收表現。

Alphabet下跌1.1%，收在2,765.51美元。Alphabet旗下谷歌公司宣布將停止推送所有內容涉及利用、忽視或容許俄烏衝突的廣告。

電玩遊戲零售商GameStop大漲14.5%，收在141美元，延續前一日的飆漲行情。該公司董事長Ryan Cohen旗下投資公司加碼買進GameStop股票10萬股。

受油價大漲激勵，Hess和Diamondback Energy分別上漲約4.6%和3.9%，在標普500指數成份股中漲幅最大。

特斯拉收漲0.52%，為999.11美元，連漲第7天。該美國電動車大廠在德國柏林的超級工廠已於周二（22日）正式啟用，預計前六個月產量可達3萬輛，全年生產目標為50萬輛。

蘋果收漲0.82%，為170.21美元。摩根大通和Wedbush Securities看好iPhone手機需求強勁。此外，消息指出蘋果已經收購英國金融科技公司Credit Kudos，進一步深化創新金融服務領域布局。

★台股ADR

台積電ADR跌1.58%，收在105.35美元，換算台股價格為601.57元。

聯電ADR跌3.48%，報9.14美元，換算台股價格為52.19元。

日月光ADR跌2.93%，為7.28美元，換算台股價格為103.93元。

中華電信ADR跌0.84%，為43.89美元，換算台股價格為125.31元。