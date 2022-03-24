中國國家主席習近平與美國總統拜登18日視訊通話，拜登重申支持「一個中國」與反台獨立場。淡江大學國際研究學院榮譽教授李本京直言，這場會晤的重點是，美方盼中方在俄羅斯問題上能站在同一立場，只要如此那台灣就不會是個問題，美方寧可不要台灣，也不要中俄聯合，因為這對美國傷害太大了。

李本京曾任外交部顧問、僑委會諮詢委員等職，現在為中華戰略學會副理事長、中美文化經濟協會榮譽理事長、淡江大學國際研究學院榮譽教授。李24日接受香港媒體《中評社》訪問表示，拜登主動邀習近平會晤，主要有兩大目的：第一，想利用此機會向中國攤牌，希望中國能在俄羅斯問題上妥協，與美國站在一起；第二，想藉機宣揚美國仍是「世界領袖」的地位。

對此，李本京分析，美國會找中國會晤的主因是，中俄聯合起來力量很大，這會讓俄國什麼都不怕，除了「戰鬥民族」本身不怕打仗，中國的軍事、經濟、科技等實力更都緊追美國，故美國急切希望中國「不要再跟俄羅斯交朋友了」，只要這樣「美方寧可不要台灣」，同時香港、新疆問題也都通通沒有了。

李本京進一步指出，中俄友好能對中國的能源與經濟有幫助，且中俄土地相連，無論美國再怎麼要求，中國都不會輕易放掉俄羅斯這個朋友，頂多不支持俄羅斯攻打烏克蘭的立場而已，但要中俄絕交「門都沒有」；至於美國，在這場俄烏戰爭後，俄羅斯已成美國永久的敵人，未來即便美國換總統態勢也不會改變。