籃網陣中傳出大好消息，據查拉尼亞(Shams Charania)報導，球星厄文(Kyrie Irving)即將獲得主場出賽權利，紐約市就要改變疫苗接種規定，厄文最快在下周一籃網主場對戰黃蜂比賽上陣迎來紐約初登場。這對籃網來說無疑是大好消息，因為他們現在排東區第8，能否穩進季後賽還有變數。

Kyrie Irving is eligible to make his home debut at Barclays Center on Sunday vs. the Charlotte Hornets, sources tell @TheAthletic @Stadium. New NYC exemption for in-town athletes and performers will be effective immediately beginning Thursday. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022

查拉尼亞在推特發文指出：「紐約市將在周四改變私營部門疫苗規定，允許運動員和藝人在工作場所獲得豁免權。未接種疫苗的美國職棒洋基、大都會球員現在也有資格參加主場比賽。」他隨後表示紐約這項規定將在周四立即生效，厄文能在台灣時間周一主場對黃蜂比賽出戰。

厄文本季因堅持不接種疫苗，導致一開始完全無法為球隊出賽，到去年12月左右他獲得客場出賽權利，但有一場沒一場引來前隊友哈登(James Harden)不滿，加上當時杜蘭特(Kevin Durant)也還在休養，哈登獨自帶隊顯得意興闌珊，最後在交易截止日前往76人，換來班西蒙斯(Ben Simmons)等人。

NYC Mayor Eric Adams will level the playing field for in-town athletes and performers to match the rule that allows unvaccinated individuals to perform in NYC, sources familiar with the situation tell @TheAthletic @Stadium. Now, NYC local athletes will have the same guidelines. https://t.co/Hsj5SRBclM — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022

而如今厄文終於獲得出賽權，除了能與杜蘭特正式合體，隊上也多了外線射手塞斯柯瑞(Seth Curry)、籃板猛將德拉蒙(Andre Drummond)、老經驗控球卓拉吉奇(Goran Dragic)，此外還有本季表現不錯的米爾斯(Patty Mills)、艾卓吉(LaMarcus Aldridge)，球隊仍有希望衝擊季後賽！