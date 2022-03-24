一名在中南部經營傳統整復所的曾姓男子，一名女客因經期不順且腰酸背痛，經家中長輩介紹前往進行施行推拿、整骨時，竟對女客舔胸、指侵後謊稱會讓經期更順，女客兩度誤信是療程，但返家後愈想愈怪而告訴母親，母親一怒下立刻報警。曾男事後坦承犯案，並與女方達成和解，法院依妨害性自主罪判刑，應執行1年4月，緩刑4年期間保護管束。

趁推拿兩度舔胸指侵女客，整復師瞎扯:經期更順。(達志影像)

根據判決書，曾姓男子領有傳統醫療整復師證書，於中南部經營一家傳統整復所，為客人施行推拿、整骨等民俗療法。被害的Ａ女因有經痛、胸悶、腰酸背痛，於民國107年起透過親戚介紹找曾男整骨。

未料曾男竟覬覦A女美色，110年3至4月間某日日間，利用Ａ女整骨之機會，先為Ａ女進行正常之按摩，過程中竟解開女方內衣，伸手揉Ａ女胸部，還說胸部不會變硬是因為性冷感。

接著還噁心舔Ａ女胸部後進行指侵、並謊稱此舉會使陰道濕潤，讓經期較順等語，Ａ女心理雖感不舒服還反應會痛，卻誤信此為正常整復療程，因此隱忍而未加抗拒。

但曾男食髓知味，隔月見到A女又上門，於是重施故技，先猥褻後進行指侵，還問Ａ女是否有性生活，又穿著褲子以生殖器磨蹭Ａ女下體，並Ａ女是否有感覺。A女回家後愈想愈不對，於是告訴母親整復師對她不禮貌，母親聽聞後簡直氣炸，立刻報警處理。

法官審理後，審酌曾男於對Ａ女進行民俗療法時，利用Ａ女信任其治療行為而決定能力弱化之機會，對Ａ女進行猥褻強制性交之行為，侵犯他人對性自主決定之權利，造成Ａ女心理受創，惟念及被告犯後終能坦承犯行，並與Ａ女達成調解，且已依約賠付予Ａ女，依妨害性自主罪判刑1年4月，宣告緩刑4年，期間保護管束。