針對俄羅斯入侵烏克蘭，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）先前曾痛批普丁是「惡棍」。

在俄羅斯入侵烏克蘭之際，23日傳出俄羅斯總統普丁有意參加今年底在印尼舉行的20國集團（G20）峰會，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（24）日開砲，「和被控犯下戰爭罪的人坐一桌太過了」，疑似暗示不想和「戰犯」坐一桌。

綜合澳洲新聞網News.com.au、澳聯社（AAP）報導，俄羅斯駐印尼大使伏洛比耶瓦（Lyudmila Vorobieva）23日表示，普丁計畫出席11月在印尼峇里島舉行的G20峰會，「那將取決於許多、許多因素，包括新冠疫情…目前，他的打算是他想去。」

不過澳洲總理莫里森不認為普丁出席G20是適當的，他今日表示，「俄羅斯已經入侵烏克蘭，這是一個嚴重破壞國際法治的暴力侵略行為。」

「和普丁─一個美國已經指控在烏克蘭犯下戰爭罪的人圍坐一桌，對我來說太過了。」

「我認為在場的人應該都是沒侵略其他國家的人。」

美國目前正在考慮將俄羅斯踢出G20，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，「我們認為俄羅斯在國際組織及國際社會中不能像往常一般運作。」

針對澳洲是否會杯葛G20，莫里森表示他已經向印尼總統佐科威（Joko Widodo）表達關切，「我已經就這些議題與佐科威總統直接接觸」，「針對俄羅斯參與今年的G20峰會，我們已經做出非常明確的聲明表達我們的強烈關切。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日宣布，美國正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下「戰爭罪」，針對華府定調，莫里森表示澳洲也有相同看法，「我認為他們是檢視過證據後提出這些說法」，「當我們看他們時，我們看到一個惡霸。」

在此之前，美國總統拜登及布林肯已分別批評普丁是「戰犯」。