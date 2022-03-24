美國29歲饒舌天后卡蒂B（Cardi B），以葫蘆型火辣身材與豪放的行事作風受到大批粉絲的喜愛，即使與丈夫Offset屢傳婚變、爭議不斷，人氣仍然居高不下。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，先前便透露喜歡前往「亞洲超市」挖寶買零食，近日又曬出了正在嘗鮮的新食物，並大讚「這就是為什麼亞洲人能這麼長壽」，而台灣網友一看到全嗨了。

經常透過IG、推特與粉絲分享生活的卡蒂B，過去曾在推特上發文，表示自己正要去一趟「亞洲超市」，想詢問網友亞超中有哪些必買零食，買完後她便曬出「戰利品」，裡面除了有來自台灣的老虎堂黑糖珍奶雪糕，還有各種口味的義美小泡芙，讓台灣網友又驚又喜。卡蒂B還不忘在限時動態中曬出與女兒以乾杯的姿勢品嚐雪糕的影片，並對著鏡頭大讚美味，掀起網友熱烈討論。

昨（23）日卡蒂B再次於IG限時動態上分享近況，這次則是PO出「鮮芋仙」的珍奶與芋圓豆花，她一上車便忍不住喝起珍奶，表示「如果你在洛杉磯看到這家珍奶，一定要喝。它的包裝很可愛，我愛死它了」，接著卡蒂B也評價起芋圓豆花，大讚它的口感與甜度十分適合給小孩嘗試，她還開心表示「這就是為什麼亞洲人都很長壽，能活到140歲的原因」 再度引起網友熱議，意外成為台灣之光。