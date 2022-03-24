全球車聯網知名品牌威潤技科(ATrack Technology Inc.)看好美洲市場物流與重機械運輸商機，將於3月24日至26日參與美國中部卡車暨零配件展(Mid-America Trucking Show)，此展同時也是全美最大卡車展。威潤科技以「Connecting the Future」為主題，將展出多款從未曝光過的全新產品，包含AK500旗艦型車聯網閘道器、AS500免外接電源資產衛星定位監控器及輕巧型AX300 OBD車載衛星定位監控器等共5款新品，以協助車隊業者實現雲端管理，並拓展全方位車聯網應用藍圖。

威潤科技董事長吳柏慶表示，在疫情席捲全球之際，物流業者積極尋求創新、數位化，期盼加速整體營運效率。威潤精準掌握客戶需求，持續積極研發新產品，提供卡車、重型機械及物流等業者解決方案，以成為推動客戶邁入「Connecting the Future」的重要關鍵角色。

威潤科技再次展現卓越的研發能量，將於展覽中搶先曝光多款重磅新品。全新旗艦機種AK500車聯網閘道器採用LTE Cat.4超高速無線行動網路，具備Wi-Fi分享、藍牙、引擎診斷及衛星定位等功能，並含豐富介面可連接各式感測器，例如胎壓監測器、身份讀卡機等，是發展全方位車聯網應用的重要核心，適用於各式卡車、拖車等需多元應用的車種。

威潤科技AX300 OBD型車載衛星定位監控器為威潤首款支援新車種Dual CAN產品，可同時讀取車輛上兩個CAN bus資訊，以取得更完整的引擎重要數據，包含引擎轉速、里程數、時速、油壓、油耗等，並提供給車隊業者進行大數據分析，有助於業者了解引擎、車輛控制元件等運作是否正常，以及早發現潛在問題，進行預防保養並提升整體營運效率。除車聯網產品外，資產追蹤亦是威潤另一發展重點。AS500免外接電源資產衛星定位監控器，專為監測無電資產而打造，採用LTE-M及NB-IoT雙通訊技術、IP67防水防塵外殼及長達10年的工作時間，完美適用於未帶電源之高價值資產追蹤，例如貨櫃、醫療設備、拖板等。AS500除具備戶外定位功能外，更可透過Wi-Fi定位或藍牙Beacon功能，進行室內定位，為業界罕見同時支援室內外定位之聯網產品。