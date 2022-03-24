台鐵企業工會不滿政院版《國營台鐵公司化設置條例》草案未與工會協商就送立法院，工會要求撤回草案，等勞資協商獲得共識；工會並揚言若訴求未獲回應，5月1日勞動節以「不加班，集體休假」方式來衝擊台鐵運輸。交通部長王國材今日在台鐵公司化公聽會前接受聯訪時向工會喊話，表示台鐵旅客都是長期支持台鐵，請工會要三思而行。

台鐵企業工會表示將以「五一不加班」方式衝擊運量，來抗議政院版《台鐵公司條例》草案，王國材表示，如果工會用休假方式影響旅客權益，由於旅客都是長期支持台鐵，請工會要三思而行；他也希望今日公聽會，工會把問題提出來，將一一回答。公司化不只為社會大眾，也是為台鐵百年發展改變，期待合理和理性討論，為未來公司發展有建設性建言，也希望溝通後，大家一起來努力，讓台鐵下階段更好，符合社會大眾期待。

至於是否會調整，採用工會版草案？王國材表示，政院版是交通部經過各部會討論的結果，也考慮到未來公司發展的基礎以及政府負擔的能力，政院版還是我們討論的主要版本。