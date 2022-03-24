桃園市長鄭文燦日前接受媒體專訪稱，藍營台北市議員羅智強在臉書說要去走沿海地區，寫道要去新屋地區，結果把新屋的「屋」寫成烏鴉的「烏」，他看了傻眼。對此，羅智強表示，自己都不知道原來鄭文燦是自己的忠實讀者，他很謝謝鄭文燦的指教，為了承蒙鄭文燦的關注和指正，羅智強表示，自己本周六早上9點會到桃園市政府前，到鄭文燦面前書寫「新屋」二字1000遍，以表謝意。

對於臉書錯字遭到糾正，羅智強今（24日）在臉書發文表示，首先，「我還滿高興」，原來鄭文燦是他臉書的忠實讀者，很關注自己臉書上的錯別字，實在很令他感動，但他也有一個小小的困擾，因為他的臉書文幾乎都是自己寫的，可能文章寫得快又多，常有筆誤的狀況，所以，鄭文燦說的情形，的確很可能發生，但自己很認真查了所有貼文，親自找了都沒有找到「新屋」筆誤的貼文，也沒有發現改過的記錄，這就讓自己很困擾了，是鄭文燦市長搞錯了嗎？

針對鄭文燦的指教，羅智強直言，鄭以市長之尊親自指正他，應該不可能搞錯，但不論怎樣找都找不到，正當自己在糾結怎麼辦的時候，老婆看他理不出頭緒，便對自己說，「我相信鄭文燦市長不會在這一點小事上騙你，既然他以市長之尊，挑了你錯字，何況你也還真的滿常寫錯字的，你還是要感謝他的抬舉，你就當你真的筆誤，罰寫新屋1000遍，當做謝謝鄭文燦市長的指教吧！」

羅智強稱，聽老婆這麼一說，自己豁然開朗，鄭文燦公務繁忙，竟然願意當他的臉書粉絲，在自己的臉書上面挑錯字，單單這一點的心意，自己就應該好好感謝了，而且，他臉書那麼多貼文，鄭文燦看了以後，卻只能挑一個錯字，那可能代表他臉書的內容鄭文燦大致認同。

為了承蒙鄭文燦的關注和指正，羅智強表示，自己本周六早上9點會到桃園市政府前，到鄭文燦面前書寫「新屋」二字1000遍，以表謝意，但除了挑錯字外，他有三件事也要向鄭文燦指教，這些是在地民眾向他反映的：一是重金打造的海螺館，但停車空間卻無法滿足遊客需求，可否請市府改善？其次，永安工業區屢有廠商偷排廢氣廢水，在地居民頗受其苦，市府重視招商績效之外，後續污染監控是否也要多加努力？

最後，羅智強稱，他走觀音新屋的那天，手機大響，原來是國家級空氣污染警報！旁邊陪走的民眾搖頭嘆息，觀音新屋都在海邊，理論上通風空氣都應該很好，但空氣污染，已成沿海居民的日常，沿海居民的最痛，這點心聲，誰能懂！