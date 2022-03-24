陸委會主委邱太三23日在立法院備詢時表示，台獨這個用語太過模糊、抽象，如果「維護中華民國的主權」不算台獨的話，未來在兩岸做任何協商談判上，應該會是比較好的基本條件。對此大陸國台辦24日做出回應，認為邱太三的言論是在繼續混淆是非、顛倒黑白，夾帶「兩國論」私貨，進一步暴露民進黨推卸破壞台海和平穩定責任，持續謀獨挑釁的本性。

大陸國台辦24日早上發出新聞稿回應，民進黨以追求「台獨」起家，至今仍頑固堅持台獨分裂立場，把兩岸由於內戰延續的政治對立的特殊狀態，歪曲為「兩國論」與「一邊一國」，強調他們打著什麼幌子，變換什麼說詞，都是圖謀否定兩岸同屬一個中國的事實，破壞中國主權和領土完整。

大陸國台辦表示，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，是維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展和雙方良性互動的基礎，是民進黨一手破壞這得來不易的局面，蓄意煽動兩岸對立對抗，變本加厲勾連外部勢力進行謀獨挑釁，造成當前台海局勢緊張動盪，這是世人皆知、更是賴不掉的。

大陸國台辦指出，近來民進黨借烏克蘭局勢頻頻蹭熱點、到處碰瓷、製造謊言，違逆島內民眾要和平、要發展的主流民意，幻想繼續「挾洋謀獨」、 「以武謀獨」，註定失敗。

大陸國台辦表示，正告民進黨當局，妄圖以「兩國論」行騙，製造釋放善意假象行謀獨之實，完全是癡心妄想，妄圖把台灣同胞裹挾到「反中謀獨」的邪路上，充當其實現一黨私利的炮灰，必將遭到清算。只有承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道上。舍此別無他途。