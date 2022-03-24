幣安NFT市場推出 LULU MARKET 獨家首發NFT系列，含遊戲早期稀有土地系列！

如果您喜歡農場經營類遊戲，那您一定會喜歡LULU MARKET的獨家NFT系列。LULU MARKET是一款農場經營類遊戲。本次NFT系列包含遊戲的稀有土地。此系列將在3月24日北京時間20:00，於幣安官方NFT交易市場獨家上線，本次發行由LULU MARKET和NFKings與幣安聯合發行，讓我們一起擁有一段LULU MARKET的歷史，解鎖搶先體驗遊戲。

主要要點

* 本次LULU MARKET在Binance NFT上推出的NFT系列包含遊戲的稀有土地，作為LULU MARKET第一批NFT系列，將在Binance NFT平台首次獨家發行

* 即日起至3月25日，參與社群活動的用戶還可以有機會抽取精美禮盒，內容包括遊戲內的種子、平台的代幣LUCK，甚至遊戲的珍貴土地。

現今的NFT行業大量使用了遊戲中的概念，如解鎖成就和遊戲內貨幣。曾經購買過遊戲內的裝備或地圖包的玩家，您應該理解購買數字資產是什麼感覺。

LULU MARKET是即將上線的農場經營類遊戲， 正將 NFT 概念融入遊戲世界，並將區塊鏈與真實世界相融合。平台提供原材料種植遊戲和其交易市場，用遊戲生產可交付的真實商品，打破次元壁，真正通過區塊鏈為實體經濟提供服務。

幣安與LULU MARKET的合作為您帶來LULU MARKET土地NFT系列，包含三種級別的 NFT：傳奇、史詩和稀有，不同級別的土地收成的農作物有多寡。另外還有五種類型的土地：河流、森林、山地、小島、平原，會給帶來耕種帶來不同的驚喜體驗。

遊戲的玩法

不同於傳統農場經營類遊戲，LULU MARKET的遊戲玩法比較多元，農夫的角色，其耕種的方法會隨著風雨氣候的變化，來決定耕種收穫的結果。完全取決於玩家對於天氣的控制和判斷，徹底拋開「運氣」這些不可控的因素。

對於商販的角色，他們可以從市場上採購農夫的成果，將葡萄、甘蔗這些農作物，打磨合成商品——紅酒，真正生產並可以獲得實物配送。

除了農夫和商販，還有工廠主、銀行家、礦工等有趣等有趣角色等待玩家繼續挖掘。

遊戲的獎勵

遊戲過程中玩家會獲得LUCK代幣的獎勵，代幣可以質押進分紅池，每天（24小時）都可以獲得遊戲USDT的分紅，您擁有的土地級別越高，分紅的權重就越大。

立即到幣安NFT交易所，搶購限量版的LULU MARKET珍貴高級別土地吧，越早行動，回報越豐厚。

（圖/業者提供）