俄羅斯入侵烏克蘭，全球各國和企業紛紛對俄國和當地富豪祭出制裁，後續效應不斷擴大。據外媒報導，一位俄羅斯富豪價值 8500 萬美元（約台幣24億元）的超級遊艇，目前在挪威已擱淺一個月，船員們只能抓魚烤來吃，原因是挪威拒絕為這艘船加油，而傳出該船主人、俄國富豪與俄羅斯總統普丁有交情。

華爾街日報報導，追蹤豪華遊艇的網站Superyacht Fan指出，這艘遊艇名為「拉格納」（Ragnar），已受困挪威Narvik港口長達一個月，遊艇船長無奈地說，「燃料供應商拒絕為我們的船加油」。

據了解，Ragnar遊艇為前蘇聯國家安全委員會（KGB）官員Strzhalkovsky 所有，儘官他與普丁有往來，不過並未受到制裁。

Strzhalkovsky雖不在西方制裁名單上，但挪威燃料供應商上周告訴挪威公共廣播公司（NRK），他們不想幫助任何與俄羅斯有關的實體。

Ragnar遊艇船長Rob Lancaster向《華爾街日報》表示，沒有人願意給船加油，船也無處可去，船員們只好捕撈鱈魚並烤來吃，「我們沒意識到外界對我們有這麼多不滿，事情發生得太快。」

Lancaster表示，船上的16名船員都來自西方國家，跟船主人無關。

儘管Ragnar號不受制裁，但一些俄羅斯財閥老闆的遊艇已在歐洲被扣押，俄羅斯商人Dmitry Pumpyansky擁有一艘價值7500萬美元（約台幣21.3億元）的遊艇周一停靠在直布羅陀後，被當地政府扣留。

此前，西班牙也沒收一艘價值 1.53 （約台幣43.6億元）億美元的超級遊艇，與俄羅斯軍火大亨Sergey Chemezov有關；法國扣押一艘價值1.2億美元（約台幣34.2億元）的船隻，與普廷好友Igor Sechin有關；義大利則扣押一艘價值5.78億美元（約新台幣164.7億元）的船隻，與俄國富豪Andrey Melnichenko有關。