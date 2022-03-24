新北市樹林區三鶯二橋前柑園街二段交叉路口今早發生車禍意外，白色小客車今早8時許行經該路段時，疑似與一輛黑色小客車擦撞，車輛失控側翻，躺在大馬路上，警消獲報後到場，發現白色小客車內4人全身有多處擦傷、頭昏等輕傷，分別送往板橋亞東及三峽恩主公醫院，詳細肇事原因仍待警方調查。

警消指出，獲報到場後，發現黑色小客車擦撞，車前燈微受損，停在護欄邊，車內女駕駛並未受傷，因此並未送醫，但白色小客車擦撞後直接翻覆，車上5人有4人受輕傷，意識清醒，送醫後並無大礙。