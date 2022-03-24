美國職籃2020-21例行賽即將進入尾聲，每支球隊都只剩下10場左右的賽事，按理說經過那麼長的賽季，運彩開立的讓分以及大小值夠準，每隊出現讓分過盤/沒過盤、大分/小分的比例應該會接近各半，但正所謂『人在江湖飄 哪有不挨刀』總有那麼幾支隊伍頻頻跌破莊家眼鏡，筆者今天就把它們抓出來讓大家在投注運彩上有個參考。

首先來看讓分玩法，由聯盟新星莫蘭特(Ja Morant)領軍的灰熊充滿活力，進攻擅於衝擊籃框，爭搶進攻籃板的能力也是一把罩，屢屢打出超過大眾預期的精彩賽事，戰績超越勇士，49勝23敗目前來到西區排名第二的位置，開季到現在讓分玩法的過盤率有63%。雷霆雖然本季已經與季後賽無緣，但他們正走在正確的重建道路之上，球團制服組極力培養具潛力的新秀，除了已經是明星等級的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)之外，球風充滿靈氣的吉迪(Josh Giddey)與身手全能的普庫舍夫斯基(Aleksej Pokusevski)…等年輕球員都頗具大將之風，但累積經驗的同時雷霆常常能咬住與對手的比分，儘管運彩開盤幾乎都處於受讓方，但對手要以大比分輾壓雷霆獲勝也沒那麼容易，本季讓分(受讓)玩法的過盤率高達65%。

大小玩法的部分值得注意的球隊是鵜鶘還有獨行俠，鵜鶘陣中雖然擁有2016年的榜眼英格拉罕(Brandon Ingram)以及新交易來的麥考倫(CJ McCollum)兩名進攻火力強大的雙箭頭，理應砲火猛烈、飆分無礙，但本季比賽時有進攻當機的情形，全隊三分球命中率也僅33.2%十分低迷聯盟倒數第4，因此常常出現小分賽果，目前72場比賽有62%的佔比打出小分。獨行俠不同於鵜鶘，是聯盟西區極具競爭力的球隊，獨行俠無論進攻、防守都在水準之上，全隊球權掌握在唐西奇(Luka Doncic)手中，唐西奇雖然速度不快但持球穩重且擅於組織，因此獨行俠的特色就是快攻得分的佔比不高，PACE(平均48分鐘攻守回合數)95.6為聯盟最低，本季打出小分的比率為64%。