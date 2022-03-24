由於雙方和談並未有很大進展，俄烏戰爭續打，加上原物料供應吃緊，大漲的全球通膨儼然已成為各國很傷腦筋的問題。因此，歐股受到影響走勢震盪，23日STOXX 600收454.03點，跌4.62或1.01%。

除了石油與天然氣逆勢上漲2%，STOXX 600指數中其餘產業幾乎都走低，水電等公用事業類股甚至下挫2.5%。個股方面，瑞典金融集團SEB在除息日大跌9%，是歐洲大型股中表現最差的。

另外，收漲2.6%的荷蘭保險業者全球保險集團(Aegon)宣布，波蘭、羅馬尼亞和土耳其的保險業務，預計將於2022年完成出脫手續。另外，在匈牙利的事業也將賣給維也納保險集團(VIG)。

飽受通膨大漲之苦的英國社會，中央政府表示將立刻實施減免燃油稅，以及相關稅務減收政策，希望當地民眾能減輕日常生活負擔。因食物以及能源燃料成本飆升，英國2月通膨年增6.2%，創1992年3月以來最高。

歐洲時間接近24日凌晨左右，搭乘專機的美國總統拜登，已飛抵比利時首都布魯塞爾。稍歇息數小時之後，拜登將出席北約緊急峰會，並會晤G7(7大工業國組織)領袖，以及會在歐洲議會上發表談話。

據悉，拜登與歐洲各國家將會公布對俄羅斯最新制裁方案，以及加強現有對俄經濟活動各項限制。

在目前雙方和談膠著下，烏克蘭總統出面呼籲，希望其它國家能對俄羅斯施加更大壓力。同時，歐洲時間23日，北約也表示可能會在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞以及斯洛伐克，這些東翼國家增兵強化軍事安全。