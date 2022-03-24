受惠美系手機、筆電消費性電子及衛星產品延續去年第4季需求下，HDI廠華通(2313)3月營收展望正向，有望迎接近年來營收及獲利最強的第1季，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再締新猷。

華通全球第一大HDI板製造廠，生產基地主要在台灣及大陸，產品包含HDI板、硬板、軟板、軟硬複合板、以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等。

華通今年前2月合併營收為114.59億元，年增29%，儘管上半年為PCB傳統淡季，華通表示，公司的主要獲利來源為HDI產品，不論是手機、筆電等需求在第1季都維持熱絡，雖然農曆年後中系手機客戶下修的市場雜音不斷，但公司長久以來的穩健接單策略及持續優化生產排程，客戶和產品夠多，很多風險已預作因應準備，有效的維持HDI工廠的高產能利用率；軟板在美系新手機電池板已在第1季進入量產，近期引起注目的低軌道衛星產品也持續出貨，公司認為雖然3月遇到大陸疫情嚴峻短期封城及歐洲地緣政治等外在環境干擾，但藉由靈活的因應方案仍可使不確定性因素的衝擊降到最低，法人預期華通上半年業績將維持高檔，優於過往季節性水準。

華通2021年合併營收達630.5億元，年增4.19%，改寫歷史新高，全年稅後盈餘為5.14億元，每股盈餘為4.31元，年增10.2%，為連續3年獲利成長；其中2021年第4季合併營收為收197.35億元，季增12.43%，年增8.86%，創下單季新高，單季每股盈餘為1.7元，季增29.46%，年增56.47%。

華通今年營運重點除HDI之外，市場關注的兩大焦點分別是去年擴大美系客戶軟板業務及低軌道衛星產品；在軟板部分，去年順利量產美系手機電池管理模組以及穿戴式產品等主要軟板，今年預估再增加10%到15%的軟板產能，軟板業務將成為公司未來獲利成長的動能。

在低軌道衛星產品，華通是目前SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，挾其於衛星產品經驗累積以及技術領先的優勢，也使公司成為其他衛星通訊客戶主動接洽的首選，在未來衛星市場佔有先機。

去年以來，PCB產業面臨原材物料等價格上漲壓力，華通也持續與供應商、客戶溝通，盼藉由良好的客戶、供應鏈關係充分合作，以及公司本身良好的管理能力，將成本上漲的營運逆風降至最小，持續創造獲利成長。

華通今年規劃80億元的資本支出，主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能將在今年第二、三季陸續到位，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再創新高。