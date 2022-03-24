27歲美國女星海爾希（Halsey）早年與老菸槍雙人組（The Chainsmokers）合唱〈Closer〉走紅，作風前衛大膽的她，去年才和製作人男友Alev Aydin生下一個寶寶，近日她出席「iHeartAwards」頒獎典禮時，不改火辣風格，選穿鑲鑽的連身泳裝，大開中門開岔到肚臍，秀出胸器左右半球，整個身體曲線幾乎都被看光，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

海爾希早年翻唱天后泰勒絲的歌曲〈I Knew You Are Trouble〉打開知名度，因父親是非裔人，母親是白種美國人，從小對音樂有興趣的她，吸收到的音樂知識也很多元，大學時主修歌詞寫作，長大後為了籌學費四處參與表演，為此累積了不少舞台經驗的養分，也讓她成名之後每每登台表演都駕輕就熟。

海爾希穿中空裝露出半球。（圖／達志影像）

海爾希過去受訪坦言，自己的外表雖然是白人，內心卻像個黑人女孩，並坦言有躁鬱症，更替雙性戀族群發過聲，去年她無預警在IG曬出3張懷孕秀出孕肚的照片，宣布當媽，消息一出在8小時內就引來528萬粉絲按讚，但更多人好奇孩子的爸是誰，因為她2020年底才與「快銀」伊凡彼得斯（Evan Peters）承認在交往，但後來海爾希透露早有新男友，對象是身兼編劇、製作人的Alev Aydin，去年7月海爾希報喜，宣布已經平安產下孩子。

海爾希上下皆露，讓人目不轉睛。（圖／達志影像）

近日美國iHeartRadio音樂獎舉行頒獎典禮，邀來艾薇兒等人參與盛會，其中海爾希的造型最讓人印象深刻，留著一頭黑色長髮的她綁了高馬尾，上半身穿著像是連身泳裝的鑲鑽上衣，中間挖空露出半球，下半身則穿了件低腰長褲，髖骨邊的花朵刺青正好從連接的挖洞露出，看來性感又火辣，也可見她產後身材依舊維持相當得宜