女星何如芸在2019年4月向花蓮美崙大飯店董事長王敏錡提出離婚，夫妻倆上法庭對簿公堂，官司纏訟至今，何如芸姊妹淘丁寧就透露，她不敢說何如芸走出離婚的陰影，但何如芸在離婚官司打得如火如荼的時候，她曾說：「我這段婚姻我自己也要負起責任」，也讓丁寧發文曝何如芸私下真面目。

丁寧發文透露，每次遇到何如芸都非常開心，「我不敢說她走出了離婚的陰影，但是我覺得她走出一條自己的路」，正當何如芸的離婚官司打得如火如荼時，她就曾感嘆：「我這段婚姻我自己也要負起責任」，讓丁寧感性說：「我就完全不擔心她了。我知道她肯定會是浴火鳳凰」。

丁寧大讚何如芸重生了，「也帶給很多人力量，她變得更幽默、更放鬆、更積極重整生活步調。她讓我們看到，面對失婚，面對這個創傷，除了哭鬧，我們有更多事情得要檢視自己。」丁寧接著分享，她原以為何如芸就是個需要人家伺候的貴婦，不過丁寧事後改觀說：「她跟我們一樣，都是一個可以為孩子付出一切的母親，只是她比較會穿衣服。」

現在何如芸可以輕鬆調侃自己，丁寧看著她享受高壓的工作，讓丁寧大讚：「浴火鳳凰，真的不為過。所以我才會說，她現在可真是人間極品呀！她非常值得有人好好愛她！」丁寧認為，不管何如芸身邊有沒有伴，她現在一定比以前更愛自己，也更愛她現在的人生，以及她愛的人。丁寧真性情發文，釣出何如芸感動留言：「妳！我要出班了妳還讓我哭，臉腫眼睛腫算妳的 謝謝妳」，姊妹情深羨煞眾人。