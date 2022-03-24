衛福部長陳時中今(24日）透露台灣有規畫購買Novavax疫苗，總共約200萬劑，但是到貨時間與數量都未確定。而台灣目前施打的新冠疫苗共4款，為AZ、莫德納、BNT與高端，Novavax將成為第5款疫苗，引起不少民眾好奇。對此，美國病毒學專家、前美國陸軍研究所病毒系實驗室主任林曉旭透露，Novavax的總體保護力為89.7％，且它最大的優勢就是副作用小，接種後很少人會發燒。

美國病毒學專家、前美國陸軍研究所病毒系實驗室主任林曉旭曾在節目《健康1+1》上分享，Novavax的常見副作用有5種，全身性的副作用為頭痛、疲勞和肌肉疼；局部性副作用則是接種部位的疼痛與注射部位壓痛。

林曉旭表示，Novavax與mRNA疫苗（BNT和莫德納）最大的不同是，在全身性副作用上，Novavax很少有接種者出現發燒這個副作用。就他看來，發燒這個副作用其實是比較危險，而Novavax少見這點，說明它對整個身體的衝擊沒那麼大。簡單來說，Novavax的副作用比mRNA疫苗小，這算是它最大的優勢。

林曉旭指出，英國三期臨床試驗Novavax的疫苗保護力總體為89.7％，對於18至64歲的保護力為89.8％、65歲以上則是88.9％。不過，這個實驗設計的比較早，主要還是針對Alpha變異株進行研究，其他種類的變異株則沒有細分出來，而Novavax對Alpha的保護力為86.3％、對非Alpha的變種病毒則是96.4％。