2022年卡達世界盃足球賽將在今年11月21日開打，32支參賽隊伍目前已有15隊出列，本周是各洲資格賽的最後決戰，將再產生14支出線隊伍，剩下的最後3個名額，則在6月的跨洲附加賽期間出爐。

目前已獲世界盃入場券的15隊分別是：

主辦國：卡達

歐洲區：塞爾維亞、西班牙、瑞士、法國、比利時、丹麥、荷蘭、克羅埃西亞、英格蘭、德國

南美洲區：巴西、阿根廷

亞洲區：伊朗、南韓

以下簡述各洲資格賽的最後戰況：

歐洲區附加賽：

12支隊伍分3組，角逐歐洲區附加賽的最後3個名額。A組由威爾斯對奧地利、蘇格蘭鬥烏克蘭，由於受到俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭影響，烏克蘭要求延期，因此A組的最終決戰延至6月，與跨洲附加賽同時進行。B組因為俄羅斯被禁賽，波蘭不戰而勝晉級決賽，等待瑞典對壘捷克的勝方一較高下。C組分別是葡萄牙對土耳其、義大利對北馬其頓，C組可說是受到全球矚目，因為先後贏得近兩屆歐洲國家盃冠軍的葡萄牙和義大利都未能以小組首名出線，附加賽又不幸抽在同組，兩隊必然有一隊（也可能是兩隊）缺席世界盃，無論是少了球王C羅納度(Cristiano Ronaldo)領軍的葡萄牙，或是球技和顏值都很高的義大利，對球迷都是一大損失。

不負責預測出線隊伍：波蘭、葡萄牙

非洲區第3輪：

非洲區有5個名額，第3輪由10支小組賽冠軍隊伍抽籤捉對廝殺，以主客兩回合制決出最後5張前往卡達的入場券。5個對戰組合分別是埃及對塞內加爾、喀麥隆對阿爾及利亞、迦納對奈及利亞、剛果民主共和國對摩洛哥、馬利對突尼西亞。埃及與塞內加爾將重演今年初的非洲國家盃決賽，兩隊的明星球員薩拉（Mohamed Salah）和馬內（Sadio Mané）是利物浦的隊友，但回歸國家隊各為其主，塞內加爾在非國盃決賽PK勝氣走埃及，不料在世界盃資格賽再度狹路相逢，掀起不少話題。

不負責預測出線隊伍：埃及、喀麥隆、奈及利亞、摩洛哥、突尼西亞

亞洲區第3輪：

亞洲區第3輪又稱為12強賽，兩組各6隊爭奪前2名共4個出線資格，A組已經由伊朗和南韓提前達陣，B組則形成3搶2的局面，沙烏地阿拉伯19分暫居第一、日本18分第二、澳洲15分第三，最後兩輪將決定誰要去踢附加賽。沙烏地最後兩場比賽作客對中國、主場對澳洲，只要拿下1勝，即可篤定獲分組前二。日本作客鬥澳洲、主場拼越南，日本只要兩場都不輸，拿到20分仍可壓過澳洲順利晉級。澳洲連兩場硬仗，但也掌握著自己的命運，二連勝的話有可能跟日本同分，比較得分球差澳洲有極大機會可壓過日本搶下第2名。

不負責預測出線隊伍：沙烏地阿拉伯、日本

南美洲區：

南美洲區有4.5個名額，巴西和阿根廷已佔據2個，剩下兩個直接出線資格，目前仍有4至5隊有機會，厄瓜多25分排第3，領先第4名烏拉圭3分，領先第5名秘魯4分，領先第6名智利6分，由於烏拉圭將在主場對秘魯，兩隊不可能同時高於25分，而智利2連勝也就25分，因此厄瓜多只要在最後兩場(作客對巴拉圭、主場對阿根廷)拿到1分，即可穩獲出線。最後一張門票則較難預測，排名第7的哥倫比亞也還有一線希望，但除了本身要拿下2勝，還要前面3隊的交手結果合乎預期，機會並不高。

不負責預測出線隊伍：厄瓜多、烏拉圭

中北美洲區第3輪：

加拿大在本屆中北美洲區資格賽異軍突起，目前以25分穩居第一，領先美國和墨西哥4分，最後3輪分別是作客對哥斯大黎加、主場對牙買加、作客對巴拿馬，以加拿大前11輪7勝4和0敗的戰績看來，最後3輪至少拿到5分是合理預測，由於墨西哥周五將與美國惡鬥，兩隊已不可能同時獲得30分，加拿大繼1986年墨西哥世界盃後，隊史第二次晉級已指日可待。美墨目前領先排名第4的巴拿馬4分、第5的哥斯大黎加5分，不論兩隊交鋒誰勝誰負，美國只要接下來對巴拿馬和哥斯大黎加兩場拿到1勝1和，即可篤定前3名出線。墨西哥最後兩輪對手是已無晉級希望的宏都拉斯和薩爾瓦多，情況比美國更佳，連續8屆晉級世界盃應無太大問題。

不負責預測出線隊伍：加拿大、墨西哥、美國