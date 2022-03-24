《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）進入季後賽週，總計進行5場BO5（5局3勝制）的比賽，分別由6支隊伍（依例行賽戰績排名由高至低）：T1戰隊、GEN.G戰隊、DWG戰隊、巨龍X（DRX）、KDF戰隊、弗雷迪特布里昂（BRO）爭奪春季賽冠軍的王座。季後賽的第2場比賽，由DRX出戰KDF，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

3/24（四）16:00 KDF戰隊@巨龍X

推薦：KDF戰隊＋1.5（局）勝

先說KDF，例行賽8勝10勝，戰績排名第5。KDF的實力本就不差，本季又有下路Teddy及打野Ellim（兩人皆為前T1選手）等好手的加入，原本預期能取得不錯的成績，但賽季前半段的8場比賽中，KDF僅拿下2勝，團隊整合情況不佳，且作為隊伍核心的Teddy表現也不盡理想。所幸，賽季後半段Teddy狀態回溫，KDF也總算找到適合自己的打法，隊伍由中野組合（中路FATE、打野Ellim）負責帶起比賽前期的節奏，再由下路Teddy負責在中、後期Carry團隊的火力輸出。隨著賽程進行，KDF打法越發成熟，賽季後半段的10場比賽，KDF拿下6勝，表現明顯優於前半段。

再說DRX，例行賽11勝7敗，戰績排名第4。去年夏季賽戰績墊底（2勝16敗）的DRX，今年勵精圖治，找來了下路Deft（前HLE選手）及冠軍輔助BeryL（前DWG選手）兩位強將加入，大幅提昇戰力，賽季前半段的8場比賽中，DRX取得不錯的成績（5勝3敗），在賽季後半段也同樣維持穩定的發揮，甚至曾在第5週的賽事以2：1擊敗DWG，該場比賽Deft及BeryL兩人為隊伍貢獻了9個擊殺及22個助攻，技驚四座。「原神哥」BeryL作為DRX指揮官，已成功將這支曾經墊底的隊伍帶入季後賽。

KDF及DRX本季曾交手過2次，雖說2次都是DRX拿下勝利，不過兩隊差距並不大，雙方的中野組合實力接近，決定比賽勝負的關鍵還是要看雙方下路及輔助的表現，考慮到Teddy近期狀態不錯，KDF受讓過盤的機會不小，推薦可買讓分玩法KDF＋1.5（局）勝。