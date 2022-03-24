恐怖！砂石車司機遭紅火蟻咬傷突昏迷 自撞路樹急送醫（戴志揚翻攝）

中市警第六分局永福派出所警員林弘恩、李裕凱日前執行巡邏勤務之際，行經西屯區東大路、國安二路時，見1輛砂石車撞路樹，立即上前了解狀況，發現駕駛臉色發白、意識不清，趕緊聯繫救護車協助送醫，事後竟然發現，砂石車司機竟是在開車時遭到紅火蟻咬傷導致昏迷肇禍。

經了解，吳姓男子(72年次)行車途中遭紅火蟻咬傷，導致身體出現頭暈、四肢無力等劇烈反應，甚至一度失去意識，陷入昏迷狀態，才會突然失控開到對向車道，直到撞上路樹才停下。

恐怖！砂石車司機遭紅火蟻咬傷突昏迷 自撞路樹急送醫。(戴志揚翻攝/民眾提供)

恐怖！砂石車司機遭紅火蟻咬傷突昏迷 自撞路樹急送醫。(戴志揚翻攝/民眾提供)

當時剛好員警巡邏經過，立即上前察看駕駛情況，見吳男臉色發白、直冒冷汗，立即通報消防人員到場救護，等待救護車時，吳男體力不支、全身癱軟，險些從駕駛座上跌落，林員驚見此狀立即趨前攙扶，最後吳男送往醫院治療後已無大礙。警方後續協助聯繫吳男公司移置車輛等事宜，並在現場疏導交通直至恢復順暢。

警方呼籲，駕駛人上路前應注意自身身體狀況，若遇有精神不濟或身體不適情形請避免駕駛車輛，以維護自身及其他用路人的安全。若行車途中突遇身體不適，應立即停靠路邊安全處所，切勿勉強繼續駕駛，並聯繫救護人員到場協助。