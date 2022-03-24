俄羅斯總統普丁周三宣布對於「不友善」國家，俄國將開始以盧布結算天然氣交易，受此影響，周三俄羅斯盧布兌美元匯率在莫斯科與離岸市場同步創下2月以來的最高價。

周三在莫斯科市場，盧布兌美元上漲6%，收在97.7375兌一美元，盤中站上94.9875兌一美元，創下3月2日以來的盤中新高價。在EBS平台上，盧布收漲8.8%，報96.5兌一美元。兩收盤價均創下2月來新高，惟俄國在入侵烏克蘭之後受到國際嚴厲的制裁，今年以來盧布仍下跌逾22%。

周三俄國盧布兌歐元上漲6%，報108.01兌一歐元。

普丁宣布以盧布銷售天然氣，引發歐洲能源供應將更加吃緊的擔憂，歐洲天然氣價格應聲飆漲。

Capital Economics經濟學家Liam Peach出具報告指出，俄羅斯當局似乎想藉由要求國外的天然氣買家使用盧布交易來向西方國家施壓。另一個好處，就是此舉將為盧布的價值帶來支撐。

在俄國OFZ公債市場於本周恢復交易後，俄羅斯央行周三宣布將於3月24日恢復股市部分交易。受到俄烏戰爭影響，俄國股市已經休市近一個月。

根據俄國央行發布的最新聲明，莫斯科交易所將於當地時間3月24 日上午9時50分至下午2時恢復IMOEX指數中的33檔個股交易，其中包括俄羅斯天然氣集團和俄羅斯聯邦儲蓄銀行等，但禁止放空。