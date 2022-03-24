東森(2614)2021年營收及獲利都繳出好成績，董事會除了決議每股配息1元外，還通過每股現金減資1元，每股合計發放現金2元。今日股價以平盤開出後，隨著台股大跌，壓低整理，跌幅在1.4%左右。

東森國際此次現金減資案，預計每千股將減少100股，消除股份計5,290萬股，減資金額5.29億元，減資後實收資本額將降為47.61億元，待111年股東常會於6月13日通過並呈奉主管機關申報生效後，將授權董事會另訂定「減資基準日」。

東森國際2021年合併營收55.12億元、稅後淨利7.45億元，每股盈餘達1.37元，年增為16.6%、43.1%及45.7%。董事會決議每股配息1元，另外，通過辦理現金減資案，每股現金減資1元，每股合計發放現金2元。

展望2022年，東森倉儲事業除持續汰舊設備提升作業效率外，並將逐步把焦點轉移至減少能源耗用上，尋求能源有效利用，不只節能更能降低能源使用成本。東森寵物雲目前已成為全台寵物實體店龍頭，今年將與國內超商大型業者合作，開設結合東森寵物雲及與集團關聯企業的大型複合店，今年營收規模可望持續擴大。

東森國際旗下東森自然美將從SPA美容業朝向大美業(結合美髮、美甲、美睫等複合經營方向發展，並積極開發「BIO UP」平價年輕自有品牌，以迎合年輕世代的美妝市場需求。截至2021年12月，自然美直營與加盟全球據點共1,351間，其中台灣據點345間、中國大陸981間、馬來西亞25間，已為全球前十大美容SPA業者，未來集團將持續拓展店點布局全球美妝市場，打造線上、線下整合平台，以創佳績。