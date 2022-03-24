三星集團是韓國最大的企業集團，根據南韓一份調查，韓國人最想就業的大企業中由三星拔得頭籌，主要理由是高年薪以及公司福利好，不過根據韓媒報導，去年給薪最高的韓企不是三星而是SK電訊，去年年薪較前年增加34%來到1.62億韓元（折合約415.6萬台幣）。

韓媒《Pulse》報導，SK Telecom是去年給薪最高的韓企，員工去年平均年薪為1.62億韓元（折合約415.69萬台幣），較前年增加34%；三星電子以1.44億韓元（折合約369.5萬台幣）排名第二；第三名是互聯網巨頭Naver，平均年薪1.29億韓元（折合約331萬台幣）；IT解決方案供應商三星SDS則以1.19億韓元（折合約305.3萬台幣）位居第4。

上述這項排名出自韓國經濟研究所（KERI）的研究，包括上述這四家企業在內，去年共有21家公司員工平均薪資達到1億韓元，回顧2019年僅8家，2020年則是10家，今年估計會進一步增至31家。

進一步觀察KERI研究以外的企業薪資紀錄，數位服務公司kakao去年年薪較前年大幅增加59%來到1.72億韓元（折合約441.3萬台幣），是最高薪的IT公司。遊戲公司給薪也很大方，NCSoft員工去年的年薪平均為1.06億韓元（折合約271.2萬台幣）。