台南捷運路網(摘自台南市政府官網)

台南是六都唯一沒有捷運的城市，台南市大眾捷運系統整體路網規畫報告去年7月底呈送交通部，22日獲交通部同意核備。交通部長王國材今（24）日在台鐵公司化公聽會前接受聯訪時表示，台南捷運路網先核定整體路網，綠線、藍線、深綠線等；整體路網核定之後，就可以做可行性評估跟綜合規劃。