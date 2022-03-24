六都唯一沒有捷運！台南捷運路網 王國材這樣說 10:072022/03/24 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長王國材。（陳祐誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南捷運路網(摘自台南市政府官網) 台南是六都唯一沒有捷運的城市，台南市大眾捷運系統整體路網規畫報告去年7月底呈送交通部，22日獲交通部同意核備。交通部長王國材今（24）日在台鐵公司化公聽會前接受聯訪時表示，台南捷運路網先核定整體路網，綠線、藍線、深綠線等；整體路網核定之後，就可以做可行性評估跟綜合規劃。 台南捷運整體路網已獲中央審核通過 國民黨提名謝龍介出征台南市長 朱立倫：肯定「鐵杵磨成金箍棒」 #台南 #捷運路網 #王國材 #整體 #捷運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨提名謝龍介選台南市長 陳以信：尊重黨中央 14:422022/03/23 政治 聯博：債市聚焦全、高、收 在掌握收益機會的同時，仍要維持整體投資組合穩定度 04:102022/03/24 全球財經 「台南值得更好的市長」 謝龍介霸氣宣示：終結30年沒有政黨輪替 16:012022/03/23 政治 確定代表國民黨出征台南市長 謝龍介回應了 16:262022/03/23 政治 外資期現貨同步作多 04:102022/03/24 證券．權證 台鐵工會擬五一不加班抗議公司化 王國材：三思而行 09:392022/03/24 生活 台南又停電 南區4550戶受影響 台電曝原因 15:072022/03/23 生活 台電：全面強化供電品質 04:102022/03/24 財經要聞 南市前議長賴美惠涉詐助理費 檢調今搜索住處、漏夜問訊 23:012022/03/23 社會 謝龍介披藍袍出征台南！網一聽「不可置信」嗨翻喊3字 15:352022/03/23 政治 謝龍介出戰台南市長！國民黨完成協調：中常會將宣布 14:092022/03/23 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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