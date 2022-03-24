日本職棒推薦賽事 : 3/25(五)，17:00 養樂多燕子@阪神虎

火熱的棒球季即將到來，本週由日本職棒率先登場。上季勇奪隊史第8座冠軍的養樂多燕子開幕週將作客阪神虎，上季砲聲隆隆的燕子軍熱身賽狀態不佳，4勝11敗2和與讀賣巨人並列爐主。而上季與央聯優勝失之交臂的阪神，在熱身賽展現強大的投手戰力，8勝4敗3和僅次於樂天金鷹。雖然熱身賽成績僅供參考，但燕子軍低迷的打擊需要時間找回手感，季初也勢必會面臨一段戰績陣痛期。

上季打擊火力勇冠央聯的養樂多，熱身賽卻陷入得分荒。去年以39發全壘打榮登央聯全壘打王的村上宗隆，春訓開始前二度感染新冠肺炎，影響新賽季調整進度，熱身賽出賽17場只貢獻1轟，長打率也僅剩0.400。陣中另一名長打好手山田哲人也一如既往地慢熱，熱身賽打擊率0.172，全壘打數更是掛零。兩名主砲同時熄火導致養樂多打線低迷不振，熱身賽場均得分僅有2.6分，聯盟倒數第二。

阪神的怪物新人佐藤輝明去年下半季被找到弱點，成績一落千丈，整季吞下173次三振，今年熱身賽佐藤輝明出賽15場僅被三振6次，本壘板紀律已有明顯進步。但洋砲小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)表現則持續掙扎，上季從韓國職棒高薪轉戰阪神的小羅哈斯無法突破日本投手的縱向變化球，整季只在一軍出賽60場，打擊率0.217，如果本季還是無法在進攻端做出貢獻，恐怕季中就得領機票回家。

阪神此戰預定由藤浪晉太郎領銜主投，藤浪在高中時期的評價與同梯大谷翔平不相上下，但進入職業賽場後卻因為控球問題遲遲無法兌現天賦。去年休賽期藤浪與巨人強投菅野智之共同訓練並修正控球問題，今年熱身賽藤浪主投16局只出現6次四壞球，平均每9局保送3.40次較上季的7.49次提升不少，如果藤浪能維持熱身賽的控球穩定度，其均速近155公里的直球絕對會是宰制投手丘的有利武器。養樂多此戰先發投手預計是小川泰弘，小川在熱身賽投球進壘點不佳導致頻頻挨打，自責分率高達5.68，面對橫濱一役更狂失7分。小川泰弘近年球速已有下滑跡象，必須善用速差及進壘點的優勢，才有機會繼續在競爭激烈的一軍生存。

阪神熱身賽的長打產量不多，但打線仍維持出色得分的把握度，而養樂多仰賴的兩名主砲熄火，引以為傲的長打優勢也隨之消失殆盡。投手方面，養樂多小川泰弘近況不佳，上季對戰阪神的自責分率也高達5.57，此戰恐怕難以全身而退。而阪神藤浪晉太郎在熱身賽展現出的投球威力令人期待，雖然過去有投球局數不長的問題，但阪神牛棚人員充沛，要聯手壓制低迷的養樂多打線應不成問題。筆者看好近期投打戰力都較為穩定的阪神能在主場搶下開幕勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。