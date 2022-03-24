何妤玟前年（2020）和化工小開邵天成離婚，結束8年婚姻，兩人婚內育有2女，之後她認愛「麻吉」前成員大隸(洪健鈞)，後爆出已經低調分手，何妤玟在自己的YouTube頻道節目也脫口是「單身」狀態。空窗兩年的她，近期被 媒體拍到與一位知名製作人溫馨接送情，兩人一同到按摩旅館紓壓，事後現身餐廳用餐，最後由製作人貼心送何妤玟回家，不免讓人猜測兩人關係匪淺。而何妤玟事後在社群平台上回應，解答兩人目前的關係。

女星何妤玟16歲就出道，以學生歌手身分進入演藝圈，後轉戰主持台視節目《少年兵團 旗開得勝》，2012年與邵天成邁入婚姻，先後誕下2女，2020年結束8年婚姻。單身將近兩年的她，近日被《蘋果日報》拍到有製作人接送，該名製作人開著要價305萬起跳的名車接結束通告的何妤玟下班，先是到按摩會館紓壓，接著又在汽車旅館附近沿路找餐廳，用餐過後貼心送何妤玟回家。

而何妤玟也在社交平台作出回應，她轉發媒體的相關報導，被質疑新戀情是「無縫接軌」，她打下文字「感謝20年經紀人兼好友永遠不換電話，駕駛名車來接我下班。」澄清當中不忘展現搞笑本色，用大S、具俊曄因20年不換電話才能破鏡重圓的流行梗，大開自己和經紀人玩笑，並委婉解釋這趟行程不是約會，而是工作夥伴和朋友私下聚會行程。

何妤玟澄清該男子是她共事20年的經紀人。（圖／何妤玟 Instagram）

何妤玟許願希望不要有記者去拍她了。（圖／何妤玟 Instagram）

分享影片中狗仔說他們不可能在一起，略表氣憤，「新聞真的好精彩，但你不就知道不可能在一起，還寫…」，更貼上男方過去上綜藝節目《康熙來了》的畫面，身為沈玉琳的愛徒綜藝效果十足，何妤玟標記對方帳號虧「你很紅ㄟ…」，她最後放上自己晚餐照片，並寫下希望不要有人再拍她了，不然以後都沒人陪她吃飯，她會孤單的老去，字裡行間透露著寂寞。

而她過去曾說過未來不會再交固定男友，往後也不打算步入婚姻，目前重心以事業和2個小孩為重。