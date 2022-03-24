來到了3月尾聲，又是百貨母親節檔期開打的時候，京站就率先公布今年的女王購物節優惠，31日起即5月8日正式開打，推出全館8折起下殺以外，還有總回饋率高達22.5%的優惠，而且今年更以「Go購！來場維她命假期」為主題，帶來了15組療癒維她命之旅的「女王加碼抽！擁抱大地療の旅！」抽獎，更首推百貨儲值金，儲值即送美食88折券，再抽3000元的活動，希望母親節檔期比去年成長達5%。
今年京站的女王購物節就祭出全館4000送200，化妝品、內衣、香氛2000送200，卡友獨享加碼滿4000送100元振興金，而憑行動Q卡、用Pi拍錢包刷玉山Pi卡滿4000送400， 總回饋率高達22.5%，而當日單筆滿1499元，再享不銹鋼單柄鍋、隔熱手套、隨身保溫瓶等指定回門禮，化妝品、內衣、香氛當日單櫃累計滿8000元送雙人牌鉆板，另4月8日到10日期間再推出Q點成金優惠，全館單筆滿3000元，扣30點即抵300元。
另領先百貨首推的儲值金優惠就一直到年底，會員單筆儲值滿4800元，即贈2張88折美食優惠券，滿8800元即贈8張，單筆滿300元，即可再參加每季抽3000元儲值金活動，而女王節也再限定加碼祭31日到5月8日期間，單次儲值滿8800元，即可獲得美食88折券8張及Re Studio瑜珈課程券。
除了4月30日前的小豪宅五年免費住宿、5000儲值金抽獎以外，京站再趁女王節推出「女王加碼抽！擁抱大地療の旅！」抽獎，檔期期間當日累計滿5500元京站發票，即可抽15組頂級客製化旅遊行程，包括易遊網郵輪式列車巡禮的花蓮賞鯨三日遊、「山城．漫時光瑜珈之旅」的金瓜石二日遊等二人同行行程，而4月6日到30日再享振興倒數加碼優惠，憑任紙本振興券面額累計消費滿4000再加送100元。
京站也為了迎接女王節而帶來了全新改裝的B1綠色心臟「綠美學專區」，以「生活」為主題，採「取自土地、用於自然」的概念，引入了多個主打純淨自然、重視環保、健康有機、友善環境的品牌，像YANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機，以及全新進駐的印花樂、O’right歐萊德、村山，還有首在誠品以外設店的expo BEAUTY，而今年也將持續引進話題性品牌，改裝櫃位預計超過60櫃，4月將再有「糀日和Kouji Cafe」、「松本清」、「花意空間」陸續登場。
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