一名退休在即的陳姓男子2年前明知某婦人已婚，卻約婦人到汽車旅館開房間，事後遭女方控告性侵，後來罪證不足獲檢方不起訴。婦人葉姓丈夫不滿提告求償，台北地院發現陳男曾在刑事筆錄中自陳，當天發生性行為時，自己因無法完全勃起，最後採體外射精，加上婦人事後還說要買事後避孕藥，認定兩人逾越男女分際，侵害葉男配偶權，判決陳男應賠償葉男30萬元。可上訴。

葉男主張，妻子縱使不是遭陳男性侵，陳男也是嚴重侵害他的配偶權。陳男辯稱，案發前婦人多次言語挑逗他，2020年5月24日兩人到新北市某知名汽車旅館開房間，才發生完性關係，婦人向他要40萬不成，立刻就提告性侵，懷疑自己遇上仙人跳。

當時檢方偵辦性侵案時，曾查出陳男與婦人在開房間前，就不斷出現充滿性曖昧的對話，事後婦人還向陳男撒嬌，並主動提及買事後避孕藥之事，據此認定陳男並未違反婦人意願性交，將他不起訴。

但合議庭也從卷證中發現，陳男曾在筆錄中自陳，當天在汽車旅館發時，因無法順利勃起，只能用手撫摸婦人下體，後來自慰射精在婦人腹部，因此認定陳男明知婦人已婚仍發生性行為，侵害葉男配偶權判賠30萬元。