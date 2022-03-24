香港女星謝熙婷(舊名謝芷蕙) 16歲時曾與陳冠希熱戀半年，她自曝第一次就是跟陳冠希，交往期間兩人一度流傳出親密舌吻照，在當時鬧得可謂是人盡皆知，10年過去她的臉孔不斷變化，今年1月遭到批評整型成塑膠臉，事後她心情似乎不受影響，本月在IG上玩起你問我答，被問及名牌包數量，她不吝分享已有收藏10來個愛馬仕名牌包。

謝熙婷擁有一張精緻臉孔跟S曲線魔鬼身材，平時在IG上頭高調曬出珍藏包款，據了解她的愛馬仕「凱莉包」就有兩個，折合台幣便逼近了上百萬，不僅如此，她還曾經搭乘私人飛機去美國玩，在旅行中排滿了買包購物規劃。按照她現有的10來個包款來算，總和超過365萬新台幣起跳，過著極其奢華的生活。

被問及有無工作，她在IG你問我答中給出答覆：「有工作啊，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到（而）已。」還不忘向大家推薦日本名店，隨後她又被問到有多少愛馬仕名包，她的回答十分霸氣，她說：「沒有很多，就十來個，不想買常見皮包款了，稀有皮又不太捨得。」她還經常出入五星級酒店，足見年僅27歲的她生財有方。

事實上，過去她曾在IG宣傳外圍線上賭場，連日以來分享賭場的各種玩法以及自身經驗，還親自示範怎樣玩「魚蝦蟹」，然而她卻因此被質疑替人宣傳賭場，遭到香港警方逮捕，有曾被網路賭場邀請協助宣傳的網紅透露，此類報酬比其他廣告高逾六倍，還可以按投注額抽佣，因此接下這類型工作，她能從中所獲得的金額甚鉅。