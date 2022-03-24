NVIDIA（輝達）宣佈NVIDIA DRIVE Orin自動駕駛車電腦進入投產階段，並介紹採用NVIDIA DRIVE平台的汽車製造商新陣容，亦發表新一代NVIDIA DRIVE Hyperion架構。NVIDIA也宣佈在成功獲得全球各地汽車製造商一系列的訂單（Design Win）後，其車用產品訂單排程在未來六年內的總金額已經超過110億美元。

超過25家汽車製造商採用NVIDIA DRIVE Orin系統單晶片（SoC）。這些車廠在今年將陸續推出採用集中式人工智慧（AI）運算平台所開發出的軟體定義車輛。DRIVE Hyperion平台加上NVIDIA Orin晶片，成為新能源車輛的中樞神經系統和AI大腦，能夠源源不絕地提供更優秀的先進AI功能，同時確保安全可靠的駕駛能力。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，未來的車輛將能夠完全以程式來控制，從許多嵌入式控制器，發展到強大的集中式電腦系統，透過軟體更新提供AI及自動駕駛功能，在汽車的生命週期內不斷變得更加強大。許多公司已經使用NVIDIA DRIVE Orin順利開發出未來的車輛，同時也是用於新一代電動車、自動駕駛計程車、接駁車和卡車的理想自動駕駛及AI引擎。

比亞迪（BYD）與Lucid Group在GTC大會宣布將採用NVIDIA DRIVE來開發新一代自動駕駛車。

全球最暢銷電動車品牌之一的比亞迪，將在2023年初開始推出採用DRIVE Hyperion軟體定義平台的新一代新能源車輛。這些車款將運用DRIVE Orin的強大實力，提供智慧駕駛、停車等功能。

Lucid透露，該公司的Dream Drive Pro先進駕駛輔助系統便是採用NVIDIA DRIVE平台。NVIDIA集中式運算架構能與目前每一輛已經交車的Lucid Air車款中的ADAS硬體無縫整合。Dream DrivePro被設計為可以透過無線軟體更新的方式，利用車輛中能夠因應未來需求的硬體以提高車輛能力，長期下來，不斷更新的新功能和先進的特性能讓客戶享受到更優異的駕駛體驗。

除了比亞迪與Lucid Group外，蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、上汽集團旗下的智己汽車和飛凡汽車、集度汽車、華人運通、VinFast、威馬汽車等新能源車新創公司，都使用DRIVE來開發軟體定義的車款。

隨著這些已發布的最新消息，NVIDIA DRIVE Orin已經成為全球前30大電動車製造商當中20家的首選AI運算平台。

開放式的DRIVE Hyperion平台為新一代軟體定義車輛部署提供適合的投產效能和可擴充性，又不影響安全和品質。

NVIDIA自去年四月以來，在未來六年內的車用產品訂單排程總金額已從80億美元增加到超過110億美元，範圍涵蓋整個自動駕駛車產業，從頂級電動車製造商、全球知名汽車製造商Jaguar LandRover、Mercedes-Benz及Volvo汽車，到包括智加科技、圖森未來（TuSimple）和Volvo Autonomous Solutions在內的重量級自動駕駛卡車公司，以及頂尖自動駕駛計程車製造商AutoX、滴滴自動駕駛、小馬智行與Zoox。

黃仁勳也在GTC大會的主題演講中宣布使用Atlan電腦開發的新一代DRIVE Hyperion架構，將用於在2026年開始出貨的車輛。DRIVE Hyperion平台能夠在跨世代產品上擴展，讓客戶得以運用當前的投資開發未來的架構。

新一代平台將提高處理感測器資料的效能，進一步提高安全性，並擴大全自動駕駛的操作領域。DRIVE Hyperion 9的感測器套件將配備14台攝影機、9個雷達、3個光達及20個超音波裝置。