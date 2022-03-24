美超微（Supermicro）為高效能運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，宣布將支援NVIDIA最新的軟體和硬體版本。Supermicro伺服器和工作站經過獨特的契合調整，可滿足需要最新技術的創新專業人士需求，以即時協作並解決複雜的業務問題。

Supermicro NVIDIA認證伺服器和工作站經過驗證，提供可處理各種加速型工作負載效能的GPU加速基礎架構。最新的專業級GPU NVIDIA RTX A5500，使企業能在NVIDIA Omniverse Enterprise中建立進階的工作環境，而散佈全球的團隊也可透過即時協作和逼真的模擬在共用的虛擬世界中加速其工作流程，並無縫協作來完成其設計和產品概念。

Supermicro總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）表示，Supermicro的伺服器和工作站系列旨在運用NVIDIA AI Enterprise軟體套件和Omniverse Enterprise平台，使專業人士能無縫協作並提高共同工作的效率。我們很期待NVIDIA未來要發表的產品，我們承諾會搶先推出最好、最完整的解決方案，正如我們過去28年來一貫的堅持。

NVIDIA也發布了NVIDIA OVX，這是能滿足大規模數位分身需求的運算系統。OVX參考架構結合精心挑選的CPU和GPU，還有最佳的網路和儲存裝置，允許組織建立即時、互動式、電腦產生的實體環境再現。NVIDIA OVX參考架構適用於配備NVIDIA A40（用於GPU）的SupermicroSYS-420GP-TNR伺服器。

NVIDIA專業視覺化副總裁Bob Pette表示，由於團隊分散在世界各地，專業人士需要一個共用的虛擬世界，流暢地實現他們的設計和模擬。與Supermicro合作，讓我們為設計師、工程師和創作者提供即時協作、解決複雜問題的能力，並能實際準確地建構功能，使他們能連線並創造超乎想像的內容。

Supermicro計劃推出多個GPU最佳化系統，以搭載即將推出採用NVIDIA Hopper架構的NVIDIA H100 Tensor Core GPU，包括全新的NVIDIA HGX H100組態，每個系統有8張H100 GPU。有多項全新架構創新將超越之前的GPU系統，高效能運算（HPC）和AI使用者會發現各種應用程式的效能大幅提升，這些應用程式將在新的NVIDIA H100 GPU伺服器中獲得加速效能。此外，Supermicro即將推出的通用型GPU伺服器，將允許客戶選擇及安裝最適合的CPU和GPU，以滿足其特定的應用程式要求，同時維持一致的管理介面。