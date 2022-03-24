「由鉅大恆」獲SC構造住宅耐震標章建案，拿下鑽石級智慧建築標章、綠建築標章共三大建築認證。（盧金足攝）

連日來地牛翻身，居住環境安全更引發購屋者重視。（盧金足攝）

連日來地牛翻身，全台都感受晃動，攸關居住環境安全的耐震工法更引發購屋者重視。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛指出，頂級客層對於住宅安全相當重視，尤其超高層的豪宅產品因樓高關係更易受地震影響，部分一線品牌建商不惜成本也會選用較好的結構並搭配新式工法，以規畫出遠超法規的制震係數。

但近期在國際局勢動盪及通膨影響下，全球鋼價齊漲，歐洲鋼價更創下歷史新高，未來大量使用到高規格鋼材的SS結構建築恐將越趨珍稀，價格及品質間的平衡也是建商將面臨的重要課題。

台中市七期豪宅林立，其中預售案「由鉅惟上」、成屋案「寶璽天睿」、「大陸宝格」，採用SS鋼構建築搭配特殊制震工法。

黃舒衛表示，由鉅建設西區「由鉅大恆」、七期「由鉅惟上」連續兩案皆採用SS鋼構建築，主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗的「由鉅惟上」，全棟住宅結構採用SS鋼構帷幕建築。

「由鉅惟上」除了在結構規畫具巧思，其地段更位於市政公園第一排，且是預售市場上唯一全棟受「高價住宅信用管制」產品，投資客比例較低，鄰居素質較為一致，吸引不少自營商、二代家族爭相購入。

位於府會園道一號的超豪宅「寶璽天睿」在制震方面採用SS純鋼骨結構，打造高規格防震結構，外牆採日本原廠YKK金屬單元帷幕外牆、全棟立面石材設計，建築工法有別於傳統乾式掛裝，」落成後屢傳高價交易。

同樣名列十大豪宅榜的「大陸宝格」也在屋頂配置Tuned Mass Damper調諧質量阻尼，且配有耐震間柱及油壓消能阻尼器。

超高層住宅大樓都採用SS鋼構建築，其中，位於美術館第一排的「由鉅大恆」為台中首座獲得SC構造住宅耐震標章建案，結構中搭配台北101等級阻尼器，建築內部則舖設複層浮動制音樓板，達到耐震最高標準。

「由鉅大恆」也獲鑽石級智慧建築標章、綠建築標章共三大建築認證，而同樣為SS結構的「富邦天空樹」採雙制震消能系統，使用高強度鋼材及高強度混凝土並以CFT柱內灌漿工法興建，耐震係數高達0.408G，可抗七級震度。