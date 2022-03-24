位於新北大都會公園內的熊猴森樂園升級變身為水陸大樂園，「海世界水樂園」去年7月完工後，因受疫情影響未能開放，現疫情趨緩，新北市政府宣布於兒童節前夕4月3日開放，玩水時可以脫口罩，歡迎家長帶孩子來放電。

新北市高灘地工程管理處表示，「海世界水樂園」占地約453坪，設計延續「熊猴森樂園」台灣特色動物為主題概念，以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物，如綠蠵龜、萬里蟹、彈塗魚、寄居蟹、澎湖章魚、海月水母、花園鰻等親水設施，圍繞台灣島，消暑又好玩，同時在親水過程中認識台灣特色水中生物。

高灘處長謝俊隆表示，「海世界水樂園」去年7月完工，不管是大朋友還是小朋友們都非常期待，因迫於受疫情影響而無法開放，現終盼到「疫情穩定」，並經嚴謹評估後，決定4月3日正式開放，將是兒童節給孩童最好的禮物。

高灘處提醒，海世界水樂園雖然使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑，並遵守水樂園防疫規範。