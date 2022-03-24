24日剛好是籃網明星後衛厄文的30歲生日，除了迎接自己最快可在下周一首次主場上陣大禮，他更轟下全場最高43分，可惜面對少了莫蘭特的灰熊，籃網仍在末節外線完全失守，終場120比132不敵地主灰熊，目前38勝36敗，仍居東區第8。

就算厄文迎來主場可望出賽好消息，今天更在上半場就轟22分，杜蘭特半場也拿19分，少了莫蘭特壓陣的灰熊，仍靠年輕戰力強壓籃網，更一度領先籃網18分之多，上半場打完，灰熊76比62領先，梅爾頓半場20分，布魯克斯16分。

厄文來到下半場火力仍猛，跟杜蘭特攜手把分數追上，甚至讓場上形成互有領先局面，可是來到末節最後關頭，灰熊突然展現強大三分火力，包含貝恩、傑倫傑克生、泰厄斯瓊斯等人都投進三分球，幫助灰熊重新擴大領先到兩位數宣告贏球。

灰熊全隊3人得分破20，貝恩貢獻23分、5助攻與4籃板，更打破灰熊隊史單季最多投進三分球紀錄，梅爾頓也拿23分，布魯克斯21分，瓊斯16分、10助攻，克拉克14分、10籃板，展現就算沒有莫蘭特，他們仍然強大的年輕戰力。

厄文全場投27中15，含三分球投11中6，7罰俱中，展現相當大的贏球渴望，可惜他的明星隊友杜蘭特雖拿35分、11籃板及8助攻的接近大三元表現，卻在末節僅拿兩分，根本無法幫助籃網扭轉戰局，德拉蒙貢獻15分，布魯斯布朗13分。