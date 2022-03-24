由Omicron的BA.2亞變體引發的大陸本土疫情仍在延燒，加強疫苗接種、保護高風險老年人群成為關鍵之一。香港大學22日基於香港第五波疫情數據發佈的一份報告顯示，對於60歲及以上老年人，接種科興滅活疫苗（CoronaVac）第三針（加強針）之後，對預防重症／危重症的有效率可達97.9％，預防死亡的有效率可達98.3％。

根據澎湃新闻報導，該報告是針對香港第五波Omicron亞變體BA.2疫情的前瞻性規劃報告。據香港特區衛生署衛生防護中心數據，2021年12月31日至2022年3月22日零時，香港第五波疫情累計報告感染個案超過106萬人，光過去24小時新增本地感染個案超1.4萬人。

這份最新報告的數據使用的是香港第五波疫情監測的即時初步本地估計值，以此反映疫苗對預防Omicron變異株導致的重症或死亡的有效率。

該報告顯示，對於60歲及以上人群，就完成科興滅活疫苗全程接種（打兩針）後的效果看，預防重症／危重症的有效率為72.2％，預防死亡的有效率為77.4％。

但打過加強針後出現顯著提升。當接種第三針之後，預防重症／危重症的有效率為97.9％，預防死亡的有效率為98.3％。

報告同時顯示，接種第三針科興滅活疫苗對預防老年人患輕症或普通症的效果有限，有效率為50.7％。