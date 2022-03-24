因應疫情影響，勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心推動各項遠距線上服務。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

青年節將至，勞動力發展署中彰投分署青年服務再精進，推出三大亮點服務，包含「無接觸線上服務」、「TCN青年菁英學苑」與「YS求職必勝季」，協助青年及早立定就業目標，也讓青年在後疫情時代，熟悉新型態求職模式，同時跟上數位腳步，走在趨勢前端，歡迎青年朋友多加運用，順利進入職場生活。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，青年朋友即將進入職場的忐忑心情，分署所轄的YS都知道，新推出的各項亮點服務及活動努力做到貼近青年族群，貼心陪伴青年規畫職涯，加上專業人員親切服務，讓青年有感。

第一亮點「無接觸線上服務」，因應疫情影響，中分署青年職涯發展中心（YS）推動各項遠距線上服務，虛擬與實體並行的常態性活動設計，突破場域、距離限制，提供青年朋友更多元的服務，包含線上諮詢、線上講座、遠端模擬求職演練、遠距面試競賽等，另新推出24小時收件的「履歷快修站」、「特色產業VR導覽」等。

第二亮點是去年開辦即大獲好評「TCN青年菁英學苑」，今年邁入第2屆，主打客製化就業領航輔導，依照每位參與學員的就業方向及職能需求訂做培訓方案，由企業經理人組成築夢導師團進行2個月的集訓，歡迎青年朋友踴躍報名參加。

第三亮點「YS求職必勝季」，為協助今年新鮮人畢業即就業，順利從校園進入職場，推出「探索、出發、蛻變」漸進式系列主題活動，不論是求職前的職涯方向確立、產業認識、履歷撰寫，到進入求職階段的面試模擬、口語表達、自我行銷、專案企畫、團隊合作，硬實力加上軟實力，YS幫求職青年全部準備好。