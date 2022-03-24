全球進入後疫情時代，民眾待在家的時間變長，感覺無所適從的人們，紛紛把腦筋動到自家的庭院。根據美國媒體報導，美國新園丁大量增長約1,600萬至2,000萬人，無獨有偶，苗圃、居家修繕DIY店和園藝中心訂單也應接不暇，「捲起袖子做園藝」一時之間成為大眾緩解壓力、維持身心健康的最佳方式！

拾花弄草、撫觸植物有多療癒？近年國外興起將園藝療法作為替代療法（輔助醫學）的一種，根據美國研究報告指出，在庭院、陽台栽種植物所產生的有效運動，可降低阿兹海默症發生風險，預防老人癡呆；另一項美國心理學會的報告指出，觀看樹木散落等自然景觀影片，受試者的血壓和心率在3分鐘內即開始下降。從上述研究中得知，園藝活動可延伸減緩壓力，改善認知功能與身體機能。

板橋亞東站「發現之旅」每戶私擁8-22坪專用庭院，相聚有園人引房市風潮。(圖/發現之旅提供)

庭院休閒生活風靡台灣，俬花園社區成房市「綠油金」

園藝風潮正夯，也順勢將這股趨勢吹進台灣，一名網友在PTT《home-sale》版上提到，「父母現住在北市老大樓中，但因為陽台外推沒有空間種植花草，因此想找個有一樓庭院的房子。」諸如演藝圈長青樹白冰冰，即在自家豪宅打造日式禪風院子；冒險王宥勝日前在YouTube公開耗時一年自建的家，也談到最滿意的就是親手開闢的大庭院。

但大台北都會區地狹人稠，獨門獨苑的庭院住家一席難求，根據地產網站顯示，此款獨戶型產品價格通常較同地段社區菁貴許多。或是前幾年流行回鄉置產田間別墅，不少人才發現，沒有了保全系統保障，不僅難以兼顧愜意與安全，再者，熟齡族群須考量居住環境是否便捷，過於遠離醫療機能也是一大問題。

其實，想在自家享有綠意，不必苦遠郊鄉追尋，在板橋就有3.3萬坪的「園中院」生態社區。日勝幸福站「發現之旅.」綠地面積高達2.5萬坪、蘊藏12萬株喬灌木與6座跳島濕地，相當於整座社區就是一座自然生態公園。走近一樓住家，每戶享有最大22坪專用庭院，可以綠覆、休憩彈性規劃使用，爸爸想做推竿果嶺、媽媽打造開心農場、爺奶在庭院沏茶，領兒孫共遊大樹童年，每個人的理想心「院」就在近處實現。

樓高6米對庭園大面開窗，為室內引入自然風光，讓健康與生活更近。(圖/發現之旅提供)

門外聚生態、門內聚三代，樓中樓跨代共居的濃綠生活

日勝幸福站「發現之旅.」格局採6米樓中樓“高”明設計，對庭院大面開窗，把最多自然風光引進室內，凡是家人活動的地方，健康空氣不分公私領域，如影隨形。更難得的是上下層雙主臥規劃，一樓打造偌大的孝親房與小孩房，二樓仍享有主臥室與獨立完整衛浴，讓空間plus、願望plus，室內室外無疆界。

樓中樓格局規劃，可上下分層、跨代共居，維繫獨立與親情最適切的距離。(圖/發現之旅提供)

專售一樓庭院宅，6米樓中樓，60-70坪

禮賓專線 : (02) 8275-2233

接待會館：新北市板橋區合宜路145號