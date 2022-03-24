雙胞胎女子團體「By2」妹妹Yumi，去年捲入蕾宏離婚風波，事發後Yumi發長文認了與王力宏過去曾交往，但仍被輿論指為介入人家婚姻的小三，導致她一度不堪負面輿論而心生壞念頭，所幸及時發現送醫後無大礙，事後Yumi一邊揚言提告李靚蕾，一邊兩姊妹慢慢擺脫輿論恢復工作，而昨天迎接30歲生日的兩人，被民眾目擊上山拜佛，但該廟宇的性質，引發網友熱議。

因蕾宏大戰持續延燒，牽連其中的By2姊妹，好一段時間陷入陰霾，直到最近打起精神，開始重新投入工作之中，不時透過社群分享練歌練舞的影片，也積極赴大陸各城市商演，讓粉絲終於放心，本月23日是雙胞胎姊妹的30歲生日，她們透過By2工作室微博發表生日感想，「三十而立，女人靠自己獨立自信，越來越爭氣」，還開放跟網友們玩QA，親自回答問題，感覺情緒好多了。

By2姊妹倆迎接30歲生日，近日被目擊上山禮佛，該寺廟卻是主打姻緣與求子，引發熱議。(取材自微博)

By2姊妹迎接30歲生日，近日被民眾目擊她們上山禮佛，現身大陸浙江省的普陀山，一身輕裝包緊緊出現在廟宇中，也好好戴著口罩做足防疫，還戴著大帽子遮陽，穿著低調但沒有特地變裝，因此很快就被路過民眾認出。

微博上曝光了多張照片，是姊妹倆虔誠跪地聆聽師父祈福，拜拜過程相當專心，甚至拿筆在紙條上專心書寫，將心願寄託於該寺廟，有網友發現，By2姊妹去的那間普陀山寺廟有點特殊，主打姻緣與求子，以這兩方向靈驗聞名，惹得眾人好奇姊妹倆到底許了什麼願望，引發討論潮。

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