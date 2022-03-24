世界最長擊殺紀錄保持人、代號「Wali」的加拿大狙擊手，被封為「狙神」，日前加入烏克蘭的抗俄戰並已抵烏，消息曝光後引起全球軍事迷關注。但他卻被網路謠傳「戰死」，對此，他近日在網站發文指出，謠言完全荒謬，「我還活著」。另外他也向外媒透露，確實在俄軍的一次襲擊中，坦克轟炸他附近的一棟建築物，但自己很幸運地逃過一劫。

Wali過去都會在網路上發文，其網站22日的發文附上一張自己手持槍、躺在球池裡的畫面，並寫下「我還活著」。據《每日郵報》報導，Wali提到，關於他在戰鬥中死亡的謠言完全荒謬，而且事實上，我們不但給敵人造成了損失，還佔領了敵人的陣地。不幸的是，我們也失去了一些同袍、戰友，傷亡慘重。他提到，俄羅斯人不喜歡近距離戰鬥。他們更喜歡一次又一次地轟炸、摧毀房屋，像個暴徒一樣。

報導指出，Wali說，一直在基輔地區與烏克蘭武裝部隊並肩作戰，並透露有一次俄軍開著坦克到處開火，剛好轟到距離他不到3公尺旁的建築物，但他很幸運逃過。

其實Wali曾參與阿富汗及伊拉克戰爭，2017年某次出動時使用一把有效射程僅2000公尺的TAC-50狙擊槍，僅開一槍就成功擊殺遠在3540公尺外的目標，距離遠到子彈在空中飛了約10秒鐘，成為世界最長擊殺紀錄保持人。也成他最讓人聞風喪膽的紀錄。