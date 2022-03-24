即使天氣和體感溫度並不悶熱，但若每天睡醒起來都是汗濕一片，這個狀況通常被稱為「夜間盜汗」。對於醫師來說，盜汗是一種現象，背後造成原因更是關鍵重點。如何分辨自己的情況是否稱得上夜間盜汗，身體哪裡出了問題？醫師提供簡單初辨方法。

●那些情況才是真正盜汗？

中國醫藥大學附設醫院指出，夜間盜汗是指在睡眠當中，環境不是很悶熱的情形下，卻出現大量流汗的情形。醫師表示，有些人嚴重時會流到得要起床更換衣物才能再入睡，睡眠品質因而降低。

不過並非所有睡眠中流汗都被稱為夜間盜汗，必須先檢視睡前外在因素，像是是否被子太厚、睡衣不透氣、環境悶熱不通風、睡前多吃了刺激辛辣的食物、飲酒等，都會造成流汗過多。

●夜間盜汗要看哪一科？

如果撇除外在因素，即便天氣涼爽也睡到滿身汗，並且並非短期偶然發生、幾乎每晚都有流汗過多的狀況，就要警覺是盜汗的可能性。

甚麼是盜汗（資料來源／中國醫藥大學附設醫院 圖/中時新聞網陳友齡製圖）

衛福部桃園醫院指出，引起夜間盜汗的原因很多，包括：

1.內分泌系統疾病：如停經症候群、甲狀腺機能亢進、糖尿病患者的夜間低血糖等；

2.心血管疾病：如狹心症（心絞痛）等；

3. 藥物：服用某些藥物時也可能會有夜間盜汗的現象，如：解熱鎮痛劑；

4.其他：像是睡眠呼吸中斷症候群、胃食道逆流症、慢性疲勞症候群、焦慮症、恐慌症等。

因此有夜間盜汗疑慮者，建議先到家庭醫學科或新陳代謝內分泌科門診，由醫師評估並詢問相關疾病史、用藥況狀、進行理學檢查評估以及安排抽血檢查，以能更進一步確立診斷，找出病因與治療，改善不適。

正因為許多疾病都會導致盜汗，因此觀察伴隨的身體狀況，也能幫助醫師找對方向，四大觀察重點可以自檢：

盜汗伴隨症狀 四大觀察點（資料來源／中國醫藥大學附設醫院 圖/中時新聞網陳友齡製圖）

●白天也總汗流浹背恐是多汗症 突然冒冷汗要警覺心血管病發作

流汗是新陳代謝的現象，同時具有調節體溫的功能。不流汗、汗腺阻塞與流汗過多，都會對生活帶來莫大困擾。不過盜汗與多汗的成因不同，兩者不可混為一談。

白映俞醫師指出，夜間盜汗是一種「症狀」，不是疾病本身，診治重點是要配合「患者其他伴隨症狀」去找到夜間盜汗的原因。但若是白天也多汗，就可能是多汗症、恐慌症等疾病因素。

同時最要警覺的是，當心血管疾病像是心肌梗塞、狹心症（心絞痛）急性發作時，往往伴隨突然冷汗直流，這是相當危險的訊號。提醒突冒冷汗又伴隨胸悶、胸痛、易喘，最好就醫診治為宜。