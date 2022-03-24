ACIP召集人李秉穎今天透露，我國向COVAX平台洽購的Novavax疫苗有望於近期到貨，其次單位蛋白質的屬性因副作用較低，有機會吸引不願接種疫苗的族群，進一步提升國內疫苗覆蓋率。

李秉穎今接受訪問時表示，台灣已向COVAX平台下訂一批Novavax疫苗，最近可能會進來，不過後續還是要等食藥署審查通過緊急使用授權，根據目前資料，Novavax已在國外通過12至17歲青少年的人體試驗。

李秉穎說，Novavax疫苗為次單位蛋白質技術平台，安全性高，從臨床試驗結果可看出，僅有不到1％的人出現發燒副作用，與mRNA發燒比例約2至3城相比明顯偏低，且青少年接種mRNA疫苗容易出現的心肌炎副作用也不常見。

李秉穎指出，Novavax目前也正積極進行12歲以下的兒童疫苗試驗，若有正面結果將有助於將來安排兒童接種，至於高端疫苗的團結試驗結果何時出爐？他則說由於世界衛生組織進行相關試驗一向保密，目前暫時還不清楚實驗進度。