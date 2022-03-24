工總今日召開理監事會議聯席會議，工總一致通過慰留台塑總裁、工總理事長王文淵繼續擔任理事長，努力到4月6日，如果王文淵還繼續堅辭，就尊重他個人的意見。

工總監事會召集人潘俊榮表示，留住王文淵對工總是非常有幫助，所以願意等他到4月6日。

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