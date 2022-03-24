工總理監事會議通過 慰留王文淵續任理事長至4月6日 10:392022/03/24 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 工總理監事會議(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 工總今日召開理監事會議聯席會議，工總一致通過慰留台塑總裁、工總理事長王文淵繼續擔任理事長，努力到4月6日，如果王文淵還繼續堅辭，就尊重他個人的意見。 工總監事會召集人潘俊榮表示，留住王文淵對工總是非常有幫助，所以願意等他到4月6日。 李靜蘭接任北醫校友總會理事長 盼凝聚4萬校友響應公益 苗栗建民農場發揮大愛 助監外作業受刑人更生 #工總 #王文淵 #4月6日 #理事長 #繼續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軍人之友社理事長李棟樑將卸任 國防部頒贈二等雲麾勳章 22:152022/03/21 政治 TiEA新理事長何英圻拜會賴清德 打造數位強國 迎黃金十年 04:102022/03/22 產業．科技 高市不動產開發公會理事長 華友聯開發陸炤廷接任 04:102022/03/19 財經要聞 異域故事館開館 退輔會副主委李文忠：讓不同族群了解歷史 09:492022/03/20 政治 大學校園擬全面禁菸 學生憂無配套：以後只能在馬路旁抽 11:142022/03/20 生活 萬金石馬拉松萬人開跑 侯友宜：下一個20年朝白金標籤邁進 09:012022/03/20 生活 華友聯董座當選高雄市不動產開發公會理事長 20:122022/03/18 財經 高雄市不動產開發公會理事長 將提3案修改不合時法令 20:242022/03/18 財經 港財政司長：控疫不計代價 繼續爭取與大陸通關 15:542022/03/21 兩岸 中華液壓氣動協會大會 出席踴躍 04:102022/03/23 投資理財 童軍節大會 總統：義賣所得將捐烏克蘭 13:432022/03/19 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。