數字(5287)公布2021年財報，歸屬於母公司業主淨利6.12億元，年減2.4％，每股盈餘12.13元。其中，第四季因591、8591與Tasker出任務外包網等多平台的營收動能挹注，單季營收創新高、獲利創同期新高，每股盈餘為3.38元。董事會通過配發現金股利11.3元，配發率93％。

591、8591與Tasker出任務外包網三大平台2021全年營收年增率分別為7％、17％與54％，591房屋交易因持續優化用戶者的使用需求，並長期提供不動產知識服務，大幅提高用戶者的黏著度；8591寶物交易，台灣遊戲需求穩健淡季不淡，香港知名度逐漸提升，台港營收齊揚；與Tasker出任務外包網，持續推升服務及品牌知名度，並受益民生經濟活動開展，企業的人力需求大幅釋出，總計2021年營收16.85億元，年增9.4％，營業淨利7.22億元，年減1.88％，本期淨利6.05億元，年減2.83％，每股盈餘12.13元。

2021年各平台營收比重，591房屋交易營收佔比62％、8591寶物交易營收佔比23％、8891汽車交易營收佔比8％、518熊班暨人力平台營收佔比7％。

今年第一季591、8891與8591旗艦平台，持續優化內容服務，並受惠海量的資訊，快速媒合需求，維持營收穩健，而人力資源服務部分，518熊班、小雞上工與Tasker出任務各自耕耘受眾族群，以期多元服務，發揮平台綜效。2月合併營收1.35億元，前2月合併營收2.89億元，2月及前2月合併營收皆創下歷史同期新高表現，年增率分別為12％與15％。

數字挾多樣化的生活資訊服務，且總會員人數累積逾1300萬人優勢，隨著台灣疫情可控，民生消費需求回溫，房市、車市需求不墜，加上人力服務與婚宴商機，各平台營收持續成長可期。