昨天我國羽球一哥周天成傳出在英國確診消息，於登機前PCR檢測陽性，只能先留在英國，待檢測沒問題才能搭機回台。此外球后戴資穎團隊也傳出一名陪練員確診，這讓大家開始擔心代表團和戴資穎的身體狀況，不過目前戴資穎一切平安，已返台住進隔離飯店了。

周天成在昨天要登機前官方PCR檢測是陽性，但狀況為輕症，身體狀況都還OK，留在英國等候進一步檢測，而戴資穎的陪練員傳出也是在英國確診，據說這名陪練員確診時間比周天成還早，但他仍屬輕症，身體沒有大礙，目前人同樣留在英國飯店，預計月底返台。

而大家因此擔心戴資穎的狀況，因為除了周天成、陪練員確診，之前與戴資穎對戰過的南韓小將安洗瑩也難逃病毒攻擊，加上這次全英公開賽防疫控管不佳，導致不少球員染疫，好在戴資穎並無任何大礙，並成功住進台灣的隔離飯店。

據悉戴資穎為確保自己身體狀況，在巴黎轉機時還自費接受採檢，確認一切無誤才繼續飛回台灣，今天戴資穎也在個人IG放上自己在搭機時的照片，她戴緊口罩、身穿防護衣，開心向鏡頭微笑，球迷紛紛送上祝福，希望她和團隊能夠平安，表達支持。